Nouveau bagage Pepita par Rimowa x Porsche en édition limitée

Rimowa et Porsche se sont associées afin de lancer une valise en édition limitée qui reflète leur engagement envers l’innovation technique, la haute performance et le design fonctionnel. Surnommée Rimowa x Porsche Pepita, cette valise est en édition limitée, inspirée de la 911 et conçue pour s’y adapter parfaitement.

Le lancement de la Rimowa x Porsche Hand-Carry Case Pepita est la collaboration ultime pour les fans des deux sociétés – un bagage à main de collection en édition limitée inspirée de la plus grande voiture de sport de tous les temps et présentant les caractéristiques inventives qui caractérisent le fabricant de bagages haut de gamme.

L’inspiration provient de la première génération de la Porsche 911, connue sous le nom de 901. La poignée, les serrures et les porte-sangles brillants s’inspirent des rétroviseurs extérieurs, des poignées de porte et des enjoliveurs brillants de la 911 d’origine. Les décorations de sangles en cuir de la valise rendent hommage aux sangles en cuir utilisées pour fixer les capots de la 911 à la carrosserie.

Un écusson Porsche plaqué or – le même que celui que l’on trouve sur les modèles Porsche Heritage comme la Porsche 911 Targa 4S Heritage Edition – orne la coque extérieure de la valise Pepita. Il est intégré dans un cadre métallique qui le protège des rayures comprenant des rainures qui sont devenues la marque de fabrique des bagages Rimowa depuis leur introduction en 1950.

La capacité de cette valise en aluminium anodisé est de 30 litres. L’intérieur se démarque par des carreaux noirs et blancs du tissu Pepita qui recouvrait les sièges de la première génération de Porsche 911. Il y a même un clin d’œil aux étiquettes jaunes incomparables du compartiment moteur de la Porsche 911, qui énumèrent les pressions des pneus, dans l’étiquette à l’intérieur de la doublure de la valise, qui donne des instructions sur la façon d’utiliser les serrures.

La valise Rimowa x Porsche Pepita est conçue pour s’intégrer parfaitement dans le coffre à l’avant de toutes les voitures de sport Porsche 911 de l’ère des moteurs refroidis par eau – c’est-à-dire les 996, 997, 991 et la génération actuelle, la 992. Pour les autres modèles 911 (G, F, 964, 993), la valise s’adapte parfaitement à la banquette arrière. Le rangement dans la voiture est facilité par la conception sans roue de la mallette – un avantage supplémentaire lorsqu’elle est également utilisée comme bagage à main. Et sans poignée télescopique, la capacité de rangement est optimisée par rapport à une valise cabine standard.

Limité à seulement 911 exemplaires, ce bagage est disponible à partir du 21 avril 2022 sur la boutique en ligne Porsche.

Photos : Rimowa / Porsche