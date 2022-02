Pirelli renouvelle sa gamme de pneus Scorpion pour les SUV

Pirelli a dévoilé la nouvelle gamme de pneus Scorpion dédiée aux SUV au travers de 3 pneumatiques : Pirelli Scorpion pour l’été, Pirelli Scorpion All Season SF2 pour toutes les 4 saisons et Pirelli Scorpion Winter 2 pour l’hiver. La nouvelle famille de pneus Scorpion a été développée spécifiquement pour répondre au poids plus lourd, au centre de gravité élevé et à la mécanique et à la dynamique de conduite uniques qui sont les principales caractéristiques des SUV modernes.

Ces caractéristiques différencient les SUV des conceptions de voitures plus traditionnelles et exigent donc des pneus sur mesure de haute qualité. La nouvelle gamme de pneus Scorpion répond à ce besoin, transférant de nombreuses innovations technologiques récemment introduites par Pirelli dans le nouveau pneu Cinturato au monde des SUV, avec des adaptations et des technologies spécifiques pour correspondre aux caractéristiques de ces véhicules. Le résultat est une gamme de pneus Scorpion dotée des technologies les plus modernes disponibles, avec la capacité de mieux s’adapter aux performances des véhicules d’aujourd’hui, y compris les véhicules électriques. La gamme Scorpion a le plus grand nombre d’homologations pour les voitures électriques ou hybrides rechargeables de tout le portefeuille Pirelli, un processus qui a commencé avec la génération précédente et se poursuit aujourd’hui avec les derniers produits. Ces pneus sont reconnaissables grâce au marquage « Elect » sur le flanc. Parmi les technologies de pointe offertes par la nouvelle gamme de pneus Pirelli, un certain nombre d’options supplémentaires sont disponibles : le système de suppression du bruit Pirelli (PNCS) aide à réduire le bruit de la route à l’intérieur du véhicule, tandis que Run Flat et Seal Inside aident les conducteurs à continuer à voyager même après une crevaison.

Une conception éco-sécuritaire

La clé du développement de la nouvelle gamme Scorpion a été l’approche de conception éco-sécuritaire « Eco-Safety » de Pirelli, qui vise à combiner un faible impact environnemental (grâce à une diminution de la résistance au roulement, une réduction du bruit de la route et un kilométrage élevé) avec les meilleures performances et sécurité possibles (distances de freinage plus courtes, meilleure adhérence, meilleure stabilité du véhicule et diminution du risque d’aquaplaning) grâce aux matériaux innovants et à la modélisation de pointe utilisés au cours du processus de développement.

Le nouveau pneu Scorpion est également plus efficace en matière de réduction de la consommation de carburant (ou de la batterie dans le cas des voitures électriques). Le nouveau pneu est également plus silencieux et dure plus longtemps que la génération précédente : des avantages qui contribuent tous à une plus grande durabilité. Ces améliorations ont été apportées grâce à l’utilisation de nouveaux composés de bande de roulement avec de nouveaux matériaux dans la structure, ainsi qu’au développement de motifs de bande de roulement innovants qui permettent des performances plus durables.

Suivant l’approche Eco-Safety, la structure du pneu a été renforcée pour faire face à la dynamique et au poids des SUV lors des manœuvres d’urgence, telles que les changements brusques de direction ou les freinages afin d’assurer un meilleur contrôle. Le nouveau Scorpion est également capable de faire face à des charges importantes à travers les pneus, garantissant la bonne répartition de la pression sur toute l’empreinte pour permettre une réponse dynamique équilibrée et contrôlable.

L’ensemble de la nouvelle gamme Scorpion vise à atteindre plus de 400 homologations en première monte, dont plus de 50% pour les derniers véhicules électriques.

Performances certifiées par le TÜV

Les derniers pneus de la famille Scorpion se classent parmi les meilleurs du marché dans toutes sortes de situations de conduite différentes. Des tests ont été effectués par le prestigieux organisme de certification allemand TÜV SÜD, qui a décerné au nouveau pneu sa très convoitée Performance Mark.

Pirelli Scorpion : un pneu été sûr et silencieux

Le dernier pneu été Pirelli Scorpion présente un nouveau dessin de bande de roulement asymétrique qui, grâce à la rigidité et à la forme améliorées de ses rainures longitudinales et latérales, permet un meilleur freinage sur les surfaces sèches et humides par rapport au produit précédent. L’empreinte plus uniforme de la nouvelle bande de roulement du pneu, obtenue grâce à la courbure particulière du profil, ainsi que la rigidité de la bande de roulement et du composé, garantissent une résistance au roulement réduite et une consommation de carburant ou de batterie réduite. Toutes les différentes tailles de Scorpion sont dans les catégories A ou B de l’étiquette européenne des pneus en matière de résistance au roulement.

La sécurité était également au cœur de la conception du nouveau Scorpion. Grâce à la rigidité de la bande de roulement, ainsi qu’à la conception innovante des blocs et du composé, le freinage sur les surfaces sèches et humides a été amélioré de 7% par rapport au précédent Scorpion Verde.

En ce qui concerne le freinage sur sol mouillé, tous les pneus Scorpion obtiennent un score A ou B sur l’étiquette européenne des pneus.

Le composé de la bande de roulement du nouveau Scorpion contient du caoutchouc synthétique de nouvelle génération capable d’offrir un mélange parfait de caractéristiques : faible résistance au roulement, excellentes performances de freinage sur sol mouillé et usure uniforme de la bande de roulement tout au long de la durée de vie du produit. Le composé du nouveau Scorpion est issu du savoir-faire technique déjà appliqué au nouveau Cinturato P7 mais renforcé pour faire face aux exigences particulières des SUV. Le composé est enrichi de silice, de résines spécifiques qui augmentent l’adhérence et de polymères sur mesure : des matériaux élastomères innovants qui améliorent l’interaction avec la silice elle-même. Ces matériaux polymères sont capables de se modifier en fonction des températures de fonctionnement. En conséquence, ce nouveau composé possède une forme d’intelligence mécanique (grâce à une meilleure répartition des particules de silice et une meilleure interaction entre elles) qui signifie qu’il peut faire varier son comportement en fonction des conditions de conduite et des températures, donnant au conducteur une fenêtre de fonctionnement très large. Le composé innovant Scorpion a été développé à l’aide d’un procédé breveté Pirelli dérivé du sport automobile, maximisant l’uniformité des composants du composé et améliorant les performances du pneu plus longtemps sur différentes surfaces de route; surtout sur sol mouillé lorsque les conditions de conduite deviennent critiques.

Ce nouveau pneu été est désormais disponible en Europe en 26 dimensions, du 18 au 21 pouces, avec déjà plus de 48 homologations, dont plus de 75% pour les véhicules électriques. Le nouveau Scorpion est également très silencieux, émettant jusqu’à trois décibels de moins que le pneu de la génération précédente, selon l’étiquette européenne des pneus. Cela signifie que le dernier pneu Scorpion présente également des avantages environnementaux significatifs.

Pirelli Scorpion All Season SF2 : un pneu 4 saisons

Le nouveau pneu hiver Pirelli Scorpion All Season SF2 s’adresse aux personnes qui souhaitent se conformer à la réglementation sur les pneus d’hiver mais qui ne veulent pas s’embarrasser des changements de pneus saisonniers. Il est disponible en 33 tailles entre 17 et 21 pouces lors de son lancement. Sur l’épaule, les symboles M+S accompagnés du marquage 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) certifient d’excellentes performances même dans des conditions hivernales. Les pneumatiques portant ce marquage 3PMSF sont couverts par la législation européenne comme garantie de conformité au code de la route des pneumatiques hiver.

Le Scorpion All Season SF2 présente un composé et un dessin de bande de roulement inspirés de celui du Cinturato, avec quelques particularités uniques pour répondre aux caractéristiques spécifiques des SUV. La bande de roulement directionnelle du Scorpion All Season SF2 se caractérise par des rainures en forme de V proéminentes qui retiennent la neige (améliorant le contrôle du véhicule sur les surfaces enneigées) tout en drainant l’eau de l’empreinte lors de la conduite sur des routes mouillées et en aidant à prévenir l’aquaplaning soudain.

Lors de la conduite en hiver et à basse température, les lamelles de la bande de roulement restent ouvertes pour faciliter un meilleur freinage sur la neige, tandis que lors du freinage sur des surfaces sèches ou humides, elles se referment, augmentant la rigidité des blocs, pour générer une meilleure adhérence. Ce comportement adaptatif est dû à la technologie des lamelles 3D, ce qui signifie qu’un motif de bande de roulement d’hiver peut se transformer automatiquement en un motif d’été, permettant un meilleur contrôle du véhicule dans toutes les conditions sèches et humides. La conception des rainures latérales, combinée à une rainure centrale continue, garantit l’expulsion efficace de l’eau en cas de pluie, améliorant la sécurité et les performances d’aquaplaning.

Pour faire face à la dynamique de conduite et au poids des SUV, il y a des blocs renforcés dans la bande de roulement (dans une taille plus grande par rapport au Cinturato All Season SF2). La géométrie de la bande de roulement est également conçue pour que ces pavés réduisent le bruit de la route.

Le composé de la bande de roulement du Scorpion All Season SF2 est à double usage : souple et adaptable pour les conditions froides et humides mais rigide et stable pour les conditions sèches. Cela se produit grâce aux composants innovants du composé lui-même, qui comprend des matériaux polymères liés aux particules de silice. Outre des performances efficaces à basses températures, cela garantit une faible résistance au roulement, garantissant une consommation de carburant réduite ou une durée de vie de la batterie plus longue. Toutes les différentes tailles de Scorpion All Season SF2 (à l’exception de celles utilisant la technologie run flat) sont dans les catégories A ou B du label européen de résistance au roulement : une amélioration par rapport au produit précédent. Le composé a également une fenêtre de fonctionnement de température plus large que le Scorpion précédent, grâce à un composé plus rigide. Cela signifie une usure réduite de la bande de roulement et de meilleures performances du pneu tout au long de sa vie, ainsi qu’un kilométrage plus élevé : tout cela est une bonne nouvelle pour l’environnement.

Scorpion Winter 2 : un pneu hiver plus performant

Le nouveau pneu hiver Pirelli Scorpion Winter 2 pour SUV met l’accent sur la sécurité dans tous les types de conditions saisonnières : des surfaces enneigées aux surfaces mouillées, en passant par les surfaces glissantes et les routes sèches à basse température. Les innovations lancées par le nouveau pneu hiver Cinturato sont transposées dans le monde des SUV, avec une bande de roulement dotée de lamelles à géométrie variable extensibles. Grâce à la structure 3D, ces lamelles changent de forme en fonction de l’état d’usure de la bande de roulement, passant d’une forme linéaire à un motif sinusoïdal (en zig zag), ce qui augmente leur surface et leur efficacité. Cette technologie permet au Scorpion Winter 2 d’être performant sur les surfaces enneigées, humides ou sèches, même lorsqu’il est porté. Il y a environ 51 mètres de lamelles qui offrent une meilleure adhérence sur la neige : une augmentation de 20% de la surface utile par rapport au précédent Scorpion Winter. Les pavés de la bande de roulement sont également renforcés et plus grands que ceux du Cinturato, pour répondre à toutes les exigences des SUV modernes et offrir une meilleure adhérence, ce qui se traduit par d’excellentes performances de freinage et de conduite sur la neige et sur les surfaces mouillées.

Le composé du Scorpion Winter 2 a été développé grâce à l’utilisation d’un système innovant de polymères liquides, capable d’augmenter les performances sur la pluie et la neige par rapport au produit précédent. Cela fonctionne en combinaison avec un autre procédé breveté par Pirelli dérivé de l’expérience de l’entreprise en sport automobile, qui maximise l’uniformité de tous les éléments du composé : améliore les performances du pneu plus longtemps sur les surfaces enneigées et mouillées et prolonge la durée de vie du pneu.

Photos : Pirelli