Projet innovant Porsche Virtual Roads : de la rue au jeu vidéo

Le constructeur de voitures de sport de Zuffenhausen développe une solution logicielle innovante en collaboration avec la start-up suisse Way Ahead Technologies pour concrétiser le concept de redécouvrir encore et encore les plus belles routes dans une Porsche sans même monter dans la voiture. L’objectif du projet Porsche Virtual Roads est d’offrir aux conducteurs la possibilité de choisir rapidement et facilement leurs itinéraires préférés dans la vie réelle et de les transférer dans un jeu vidéo. Tout ce dont les utilisateurs ont besoin, c’est d’un smartphone avec la bonne application.



Développer un nouveau jeu vidéo peut prendre des mois, voire des années. Par exemple, les pistes des simulateurs de course doivent être scannées avec précision par des experts à l’aide de lasers avant de pouvoir être numérisées. Porsche espère accélérer considérablement ce processus chronophage lorsque Virtual Roads sera prêt à être lancé. À l’avenir, le projet d’innovation permettra aux conducteurs d’enregistrer n’importe quel itinéraire à l’aide d’une application spécifique sur leur smartphone, qu’il suffit de positionner derrière le pare-brise. Les données peuvent ensuite être transférées automatiquement dans le monde virtuel grâce à un logiciel qui convertit les enregistrements de la route et des environs en un environnement 3D. Ce processus prend moins d’1% du temps requis par un processus de numérisation conventionnel utilisant des lasers.

« Si vous demandez aux gens ce qu’ils pensent être la plus belle route, chacun a son propre itinéraire très personnel en tête. Les caractéristiques de la topographie sont ce qui rend un itinéraire particulièrement attrayant, qu’il s’agisse d’un col alpin unique ou d’une mythique route côtière. Nous voulons déclencher ces grands souvenirs avec un processus de numérisation beaucoup plus simple qui permet à n’importe qui de conduire virtuellement sur son itinéraire préféré. », a déclaré Robert Ader, Chief Marketing Officer (CMO) chez Porsche, dont le département est responsable du projet.

Le projet est basé sur un logiciel spécialisé qui utilise une technologie telle que l’intelligence artificielle pour capturer une route et ses caractéristiques environnantes, telles que les glissières de sécurité et les arbres. Ces caractéristiques sont ensuite reproduites le plus fidèlement et le plus rapidement possible sous une forme numérique 3D. Le programme a été développé par Way Ahead Technologies et s’appuie sur une vaste archive graphique. La protection des données était un élément important du processus de développement : le programme garantit que les autres usagers de la route ne sont pas arrachés à la vie réelle et transférés dans le monde virtuel.

Le fichier de chaque itinéraire unique généré à l’aide de la nouvelle application est actuellement compatible avec un certain nombre de jeux de course, dont « Assetto Corsa », ce qui signifie que les pilotes Porsche et les fans de la marque auront accès à toutes les possibilités du monde virtuel. Les parcours peuvent être revus encore et encore sur n’importe quel simulateur équipé de l’équipement approprié ou via un smartphone. Les conducteurs pourront profiter de tout, d’un voyage de vacances incroyablement beau le long de la côte ouest des États-Unis à une balade spectaculaire sur la piste de la GP Ice Race à Zell am See. Le projet d’innovation présente un autre grand avantage : même les itinéraires fermés au grand public ou ouverts uniquement certains jours peuvent être parcourus dans une voiture de sport de Porsche et partagés avec d’autres.

Les jeux de course permettent généralement à l’utilisateur de choisir n’importe quelle voiture pour sa conduite virtuelle et la simulation est basée sur la puissance de sortie et la maniabilité du véhicule choisi. Les caractéristiques de l’itinéraire sont également restituées de la manière la plus réaliste possible : un simulateur correctement équipé imite une surface de route inégale avec des vibrations, tandis que les conducteurs qui approchent trop vite d’un virage se sentiront glisser hors de la route. Les conducteurs ambitieux peuvent utiliser les simulations pour aborder des itinéraires particulièrement exigeants dans une voiture de sport, améliorer leurs temps au tour et rivaliser avec les autres sans aucun risque. La technologie peut également être utilisée pour un large éventail d’autres scénarios.

« Après plusieurs années de travail de développement, notre logiciel est maintenant si avancé qu’il peut numériser des itinéraires pour des routes virtuelles jusqu’à huit kilomètres de long en moins d’une heure, selon la complexité de l’itinéraire. Nous examinons également d’autres options et fonctions pour le moment. », a déclaré Roger Rueegg de Way Ahead Technologies. Par exemple, Rueegg pense que les données des capteurs qui mesurent l’accélération latérale et le contrôle du châssis pourraient également être enregistrées et utilisées à l’avenir.

Le partenariat avec Way Ahead Technologies est un exemple de la façon dont Porsche travaille avec de nouvelles entreprises innovantes. Porsche a construit un vaste écosystème de start-up : en plus de Porsche Ventures, cela comprend l’unité technologique et numérique Porsche Digital, le constructeur d’entreprise Forward 31 et l’investisseur de démarrage APX, une joint-venture avec Axel Springer SE. Cet écosystème de start-up est chargé d’offrir le contact aux différentes équipes de fondateurs – quel que soit le stade de développement de leur start-up.

Photos – Vidéo : Porsche