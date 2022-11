Ouverture d’un pop-up store Porsche à Oberpollinger à Munich

Le 11 novembre 2022, un pop-up store Porsche NOW a été lancé en Allemagne pour la deuxième fois. Les clients et les personnes intéressées peuvent découvrir Porsche jusqu’à la mi-avril 2023 au premier étage du traditionnel Oberpollinger à Munich.

En 2020, le premier site allemand Porsche NOW a ouvert ses portes à Breuningerland à Sindelfingen. Le format commercial urbain a maintenant commencé à Munich. Il est représenté par les trois centres Porsche de Munich du groupe de négoce automobile MAHAG jusqu’à la mi-avril 2023.

« Avec Porsche NOW, nous apportons l’offre à nos clients. Dans une atmosphère détendue et urbaine, nous aimerions inviter les gens à entrer en contact avec nous – en particulier ceux qui n’ont eu que peu de contacts avec Porsche auparavant. Le magasin traditionnel et renommé d’Oberpollinger au milieu du centre-ville correspond très bien à notre marque. Les centres Porsche de Munich réunissent ainsi de manière optimale les aspects du patrimoine et du luxe moderne et durable qui sont importants pour nous. », a déclaré Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH.

Nouveau concept pour la première fois à Munich

Avec son caractère temporaire, Porsche NOW est l’un des futurs formats de vente au détail dans lesquels l’offre vient directement aux clients et aux parties intéressées. Le concept de base est fourni par Porsche. Les sociétés de vente mondiales et leurs revendeurs le mettent en œuvre sur les marchés respectifs. Après que Porsche NOW ait déjà fait escale dans divers pays du monde, il est désormais présent à Munich pour la première fois dans une nouvelle apparence expérimentale. Le thème de la durabilité est encore plus présent et la valeur est accordée aux matériaux recyclables. De plus, le même kit peut être utilisé plusieurs fois grâce à sa conception modulaire.

Porsche Taycan Turbo S en vert mamba

Sur une surface d’environ 90 mètres carrés, les visiteurs peuvent configurer leur voiture de rêve individuelle, puis la visualiser en 3D à l’aide de lunettes VR. Les personnes intéressées peuvent également choisir parmi différents échantillons de couleurs et de matériaux, consulter un conseiller et commander directement des véhicules. Des publicités numériques dans le magasin présentent des offres de vente en ligne pour les voitures de sport disponibles immédiatement dans les centres Porsche de Munich. Un point culminant est déjà au centre du pop-up : un Taycan Turbo S en vert mamba. Le salon nouvellement conçu invite les visiteurs à s’y attarder.

« Nous sommes ravis d’ajouter un pop-up store de vente innovant à nos trois centres Porsche de Munich. Avec le site d’Oberpollinger, nous créons un autre point de contact attrayant pour les clients et les parties intéressées et nous sommes fiers de pouvoir les accueillir dans cette ambiance unique. », a déclaré Martin Stummer, directeur général de SZM Sportwagen Zentrum München GmbH.

« Avec Porsche NOW à Oberpollinger, nous présentons à nos clients une coopération innovante qui offre de nouvelles perspectives sur l’air du temps et la tradition en harmonie. C’est une expérience spéciale de voir le Porsche Taycan en vert mamba au milieu de la mode, du design et du luxe et nous sommes très heureux de présenter cette symbiose inhabituelle à nos invités. », a déclaré Alexander Repp, directeur général d’Oberpollinger.

La boutique éphémère dans l’Oberpollinger sera encore et encore le théâtre d’événements dans les mois à venir.

Photos : Porsche