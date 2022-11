Audi étend son développement en Chine avec un nouveau centre de R&D à Pékin

Audi renforce ses capacités de développement en Chine avec un élargissement significatif de sa portée de R&D dans la région et une expansion de son équipe locale de R&D Audi China. Le déménagement dans le nouvel Audi China Building, qui ouvre près de 10 ans après son prédécesseur, est également une étape importante dans l’histoire de plus de trois décennies d’Audi en Chine. Le nouveau bâtiment Audi China soutient les efforts de la marque aux quatre anneaux pour établir des capacités de recherche et de production supplémentaires dans le pays. L’installation de R&D ultramoderne servira de centre d’innovation clé pour la prochaine génération de technologies Audi.

Avec l’équipe de R&D élargie, Audi China met tout en œuvre pour étendre ses capacités de R&D locales sur le marché : en étroite collaboration avec AUDI AG, Audi China investit systématiquement dans les technologies de cockpit intelligentes, les concepts d’affichage innovants, les systèmes de commande vocale intelligents et les solutions de connectivité. L’équipe de développement travaille également sur des interfaces utilisateur et des conceptions d’expérience qui façonnent la marque, ainsi que sur des conceptions de véhicules spécifiques à la Chine. De plus, l’équipe R&D et son homologue en Allemagne travaillent ensemble pour définir et développer des fonctionnalités de produits pour de nouvelles architectures électroniques, y compris des systèmes avancés d’aide à la conduite et des systèmes de conduite automatisés.

« Le nouveau centre de R&D à Pékin et la société Audi FAW NEV à Changchun prouvent clairement les progrès réalisés dans la transformation des activités d’Audi en Chine. Avec ces deux projets, nous abordons les tendances déterminantes du marché automobile chinois, à savoir : l’électrification, la numérisation et la durabilité. », a déclaré le PDG d’Audi, Markus Duesmann.

« Poursuivre la recherche et le développement ainsi que la production sur notre plus grand marché est une mesure importante. Notre nouveau bâtiment de R&D à Pékin est la dernière preuve de notre approche « en Chine pour la Chine ». Avec la relocalisation et l’expansion de notre équipe de développement, nous avons créé une base solide comme le roc pour la prochaine génération de produits et de technologies haut de gamme. Le nouveau site phare de notre développement crée également une présence encore plus forte pour notre marque. », a déclaré le président d’Audi China, le Dr Jürgen Unser.

Audi China R&D : capacités de développement de bout en bout

Le nouvel Audi China Building est le principal centre de développement d’Audi en Chine et abrite sept départements de R&D différents dotés de capacités de développement de véhicules de bout en bout. « Le nouveau bâtiment Audi China est un symbole de notre feuille de route dédiée à la R&D pour la Chine. Nous agrandissons notre équipe de talents chinois et internationaux dans divers domaines technologiques. Ce faisant, nous voulons répondre et dépasser les attentes de nos clients chinois en matière de numérisation et de véhicules connectés intelligents. Nous sommes impatients d’attirer de jeunes talents, à la fois de l’industrie automobile et d’autres domaines innovants, y compris le secteur technologique. Dans le nouveau centre de R&D, nous offrirons un excellent environnement de travail à notre équipe de développement. », a déclaré Michael Hofmann, vice-président exécutif d’Audi China pour la R&D.

Un environnement à la pointe de la technologie pour une équipe de développeurs dédiée

Le nouveau bâtiment Audi China, situé au cœur du quartier des affaires du centre-nord de Pékin, s’étend sur plus de 6 000 m² sur cinq étages et abrite tous les départements de la division R&D d’Audi China. Dans un espace dédié, Audi Design China utilise des outils numériques avancés tels que des casques VR et des tablettes de dessin numériques pour créer les designs des voitures du futur. Le bâtiment comprend également deux ateliers et un laboratoire de conception robuste, ainsi qu’un laboratoire d’électronique et un showroom public attrayant.

En Chine pour la Chine : la longue histoire d’Audi en matière de R&D locale en Chine

La marque aux quatre anneaux a une longue histoire de développement de produits et de technologies spécifiques pour le marché chinois. Parallèlement à la création d’Audi China en 2009, la division R&D locale a été officiellement établie en tant que satellite entièrement intégré de la division de développement technique d’AUDI AG à Ingolstadt, en Allemagne. Depuis 2013, l’équipe de développement est basée dans l’ancien « Audi China Building » dans le 798 Art District de Pékin. Au fil des ans, les responsabilités couvertes par la division R&D d’Audi China n’ont cessé de croître.

Avec le nouveau centre de R&D à Pékin, Audi s’appuie davantage sur son réseau de développement mondial, qui comprend également des sites en Allemagne, en Hongrie et au Mexique, ainsi que des studios de design aux États-Unis et en Chine.

Photos : Audi