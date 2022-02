Rappel de dizaines de milliers d’Audi pour un mauvais alignement de l’essieu arrière

Des modèles Audi sont de nouveau touchés par un rappel constructeur suite à un problème d’essieu arrière mal aligné occasionnant une usure inégale des pneus arrière.

Par rapport à l’Europe, les américains sont beaucoup plus transparents sur les rappels automobiles via la NHTSA qui communiquent très rapidement sur ce sujet. Le dernier en date concerne la marque aux quatre anneaux de l’autre côté de l’Atlantique : plus de 31 000 modèles sont concernés en Amérique du Nord et beaucoup plus en Europe où sont produits les véhicules.

Suite à un premier rappel (42L1) pour un problème de suspension en mai 2021, l’action de correction entraîne un mauvais alignement de l’essieu arrière entraînant une usure inégale des pneus arrière.

Les véhicules concernés sont assez variés :

• Audi A5 Sportback, S5 Sportback et RS5 Sportback : 2019-2021

• Audi RS5 Coupé : 2019-2021

• Audi A4, A6, A7, A8, S4, S6, S7 et S8 : 2020-2021

• Audi A4 allroad et A6 allroad : 2020-2021

• Audi A5 et S5 (Coupé et Cabriolet) : 2020-2021

• Audi Q5 et SQ5 : 2020-2021

• Audi Q5 Sportback, SQ5 Sportback, Q7, Q8, RS Q8 : 2021

• Audi RS6 Avant : 2021

• Audi RS 7 Sportback : 2021

Le problème trouve son origine au précédent rappel durant lequel les instructions de réparation initiales d’Audi aux concessionnaires n’incluaient pas la vérification de l’alignement de l’essieu arrière du véhicule. Cela a été ajouté aux instructions le 20 novembre 2021, de sorte que les véhicules réparés après cette date ne sont pas inclus dans le rappel.

Ce nouveau rappel permettra d’inspecter l’essieu arrière et d’ajuster son alignement si nécessaire. Les pneus seront inspectés voire remplacés gratuitement s’ils sont usés prématurément et inégalement. Audi remboursera également les propriétaires qui ont engagé des réparations suite à une usure irrégulière des pneus arrière

Les propriétaires concernés seront contactés et invités à se rendre dans un atelier Audi. La référence de ce rappel est le 42L5. Un rappel européen pourrait suivre courant 2022 pour ce même problème, le premier ayant eu lieu en Europe. Pensez à vérifier l’état de vos pneus arrière si vous possédez un modèle de la liste ci-dessus.

Photos : Audi