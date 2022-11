Calendrier de l’Avent VW Golf GTI avec une miniature au 1:43 à monter – Edition Franzis

L’un des modèles légendaires de l’industrie automobile allemande possède un calendrier de l’Avent dédié, proposé par l’éditeur allemand Franzis : la Volkswagen Golf GTI. Une miniature d’une VW Golf GTI Mk1 rouge au 1:43 se monte au fil des 24 premiers jours du mois de décembre avec divers accessoires dont un livret sur l’histoire des différentes générations du modèle et de voitures de course.

Un calendrier de l’Avent thématique

Après la Porsche 911 et la Volkswagen Coccinelle, Franzis s’intéresse à un autre mythe de l’automobile : la VW Golf GTI via sa première génération dans une teinte rouge. En 1976, Volkswagen a lancé une compacte sportive via la Golf GTI, lançant un nouveau type de véhicule qui va connaître un succès grandissant se poursuivant plus de 45 ans plus tard. Les trois lettres GTI sont synonymes de sportivité, influençant plusieurs générations de voitures compactes.

Franzis a lancé en 2021 un nouveau calendrier de l’Avent destiné avant-tout aux passionnés de la VW Golf GTI de première génération avec une miniature en métal et en plastique à assembler, de marque Welly.

Avant de monter ce modèle, ce calendrier de l’Avent se compose à l’ouverture d’un coffret en 2 parties dont un socle en carton accueillant 24 boîtes en carton numérotées enfermant les différents éléments à découvrir au fil des jours du mois de décembre. Un grand livret est également présent, axé sur l’histoire de la VW Golf GTI et des autres versions sportives.

Les différents éléments à monter sont présents dans 24 boîtes de différentes tailles formant sur chaque face opposée une image sur la thématique de la Golf GTI. Il suffit de retourner chaque boîte après leur ouverture pour réaliser un puzzle représentant une illustration spéciale sur la GTI.

Le déballage du coffret du calendrier de l’Avant est toujours une expérience excitante avec la découverte de son contenu. La star de ce calendrier est une miniature à l’échelle 1:43 assez bien réalisée de la Volkswagen Golf GTI de première génération de couleur rouge Mars. L’intérieur exposant le motif à damier rouge et noir caractéristique de cette première version GTI a été reproduit par le fabricant Welly.

Afin de mettre en valeur ce modèle, Franzis propose un socle en plastique noir (incluant un module audio fonctionnant sur piles (bouton rouge en rapport avec la teinte de la reproduction), des décors de fond sur le thème GTI avec quelques gadgets supplémentaires : 1 valise pour mettre les vis supplémentaires fournies, un chiffon microfibre, deux éléments décoratifs (drapeau à damier et blocs de pneus), tournevis cruciforme afin de monter les éléments, marque page magnétique, petit bloc-notes et 6 cartes sur des anecdotes du véhicule avec des photos.

Différents autocollants sont aussi fournis si vous souhaitez personnaliser votre miniature. Son montage est assez rapide en quelques étapes.

Un livret sur l’histoire de la VW Golf

Afin d’accompagner le montage de la miniature et de documenter l’histoire du modèle, Franzis a fait appel à Michael Behrndt pour écrire le petit livre collector de 52 pages. L’auteur raconte de manière synthétique et passionnante les origines de la VW Golf, son évolution sportive au travers de modèles de série qui ont sur évoluer durant de nombreuses décennies mais également l’histoire de la Golf dans le sport automobile, notamment à la course de Pikes Peak et en endurance aux 24 Heures du Nürburgring.

De nombreuses photos accompagnent les différentes histoires mais également les étapes détaillées de montage de la miniature et des éléments l’accompagnant. De cette manière, le montage est détendu et est simple.

Avis

Cette nouvelle déclinaison du calendrier de l’Avent de la marque Volkswagen est de nouveau à recommander par son originalité, les qualités des éléments fournis dont la miniature de la Golf GTI Mk1 rouge Mars. Le seul bémol concerne le revêtement autocollant du socle qui a tendance à se décoller. Autant ne pas le mettre.

Ce calendrier est un must afin de faire plaisir avant Noël à un passionnée automobile et notamment de la Golf GTI. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas ! Les stocks chez l’éditeur Franzis sont assez bas tout comme chez les quelques revendeurs dont Amazon (cf le lien ci-dessous).

Caractéristiques

Publication : Août 2021

Éditeur : Franzis

Dimensions livret : 30 x 25,5 x 0,4 cm – 52 pages

Dimensions coffret : 33,7 x 29 x 4,1 cm

Langues : Anglais & Allemand

ISBN : 40-19631-55102-3

Prix : 64,95 euros TTC

Photos : 4Legend.com