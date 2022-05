Volkswagen améliore sa rentabilité et son efficacité économique dans un contexte difficile

La marque Volkswagen a renforcé durablement l’efficacité économique du Groupe au cours du premier trimestre 2022. Sur les trois premiers mois, le bénéfice d’exploitation avant éléments exceptionnels a atteint 513 millions d’euros (490 millions d’euros au T1 2021). Le chiffre d’affaires a atteint un peu moins de 15 milliards d’euros (17,6 milliards d’euros au T1 2021) en raison d’un modèle et d’une politique de prix optimisés, tandis qu’environ un million de véhicules ont été livrés au cours de la même période (1,36 million au T1 2021) en raison de la guerre en Ukraine, de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et des dernières mesures liées à la crise du coronavirus en Chine. En revanche, la marge d’exploitation avant éléments exceptionnels s’est élevée à 3,4% (2,8 % au T1 2021).

« Nous avons encore amélioré notre efficacité économique dans un contexte difficile. Cela souligne que Volkswagen a choisi la bonne voie pour améliorer durablement sa compétitivité et sa rentabilité avec la stratégie ACCELERATE. Nous avons ainsi posé des bases très solides pour permettre une transformation accélérée vers une mobilité zéro-carbone et entièrement connectée. », a déclaré Ralf Brandstätter, Président du Directoire de Volkswagen.

Une concentration continue sur la rentabilité – perspectives confirmées pour 2023

Afin de renforcer sa compétitivité à long terme, Volkswagen continue de travailler dur pour améliorer sa rentabilité, en réduisant par exemple davantage ses coûts et frais généraux fixes. « Nous sommes actuellement confrontés à différents défis tels que l’incertitude géopolitique, la hausse des prix des matières premières et de l’énergie, ainsi que les conséquences de la pandémie en Chine. Nous nous efforçons de contrer ces risques grâce aux mesures que nous avons prises pour réduire les coûts et grâce à un meilleur résultat d’exploitation dans des domaines spécifiques. Toutefois, nous nous en tenons à notre objectif de marge d’exploitation de 6% en 2023. », a déclaré Alexander Seitz, Directeur Financier de Volkswagen. Cette prévision est conditionnée par l’évolution de la guerre en Ukraine et surtout à son impact sur l’économie mondiale, ce qui va donc influer sur les activités commerciales de la marque Volkswagen. La demande des particuliers reste élevée, tant pour les modèles à moteur à combustion que pour les modèles électriques.

Nouvelle forte augmentation des ventes de modèles 100 % électriques

53 400 véhicules 100% électriques (BEV) ont été livrés au cours des trois premiers mois de l’année (+ 74%). L’ID.4 100% électrique a joué un rôle clé dans cette évolution. Plus de la moitié des livraisons de véhicules électriques concernaient un ID.4, dont 30 300 unités ont déjà été remises aux clients. Volkswagen poursuit maintenant l’augmentation de ses capacités de production de son véhicule électrique le plus vendu. Le 20 mai 2022, l’usine d’Emden en Allemagne commencera la production en série de l’ID.4, augmentant ainsi la capacité de production pour ce modèle à succès. L’ID.4 sera également produite par les équipes de Chattanooga, aux États-Unis, au cours du second semestre de l’année. L’ensemble des modèles de la gamme « ID. » font toujours l’objet d’une forte demande, avec plus de 120 000 commandes de clients pour les modèles de cette gamme, rien qu’en Europe.

Le carnet de commandes, toutes motorisations confondues, a atteint un niveau historique de plus de 670 000 véhicules rien qu’en Europe. Le Groupe Volkswagen maintient donc ses efforts de respect des délais de livraison, aussi courts que possible pour les clients, et de traitement rapide de son important carnet de commandes.

Photos : Volkswagen