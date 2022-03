Porsche arrête la livraison de ses véhicules en Russie suite à la guerre en Ukraine

En raison de la situation actuelle en Ukraine et des sanctions internationales, Porsche a arrêté la livraison de ses véhicules en Russie avec effet immédiat.

Le groupe Volkswagen a reçu la nouvelle de la guerre en Ukraine avec beaucoup de consternation et de choc. Porsche continue également d’espérer une cessation des hostilités et un retour à la diplomatie et est convaincu qu’une solution durable au conflit ne peut être trouvée que sous les auspices du droit international. Dans tout ce que fait Porsche, la sécurité et le bien-être des personnes sont primordiaux. Le degré d’impact sur les activités commerciales est déterminé en permanence par un groupe de travail composé d’experts.

En raison de la situation actuelle, Porsche a arrêté la livraison de ses véhicules en Russie avec effet immédiat. Avec l’interruption massive de ses activités commerciales en Russie, Porsche fonde ses décisions sur la situation globale, caractérisée par une grande incertitude et les bouleversements actuels.

En Russie, Porsche est représenté dans 20 villes avec un total de 26 Centres Porsche. Au cours de l’exercice 2021, un total de 6 262 véhicules ont été livrés en Russie. Le modèle le plus populaire était le Porsche Cayenne avec 3 431 unités (soit plus de 54%). Le Macan a suivi en deuxième place avec 1 413 véhicules (plus de 22%). L’emblématique voiture de sport 911 a été livrée à 375 clients au cours de l’exercice écoulé. Au total, Porsche a livré 301 915 véhicules dans le monde en 2021.

Photos : Porsche