Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Victoire de ten Voorde le samedi au Nüburgring

Larry ten Voorde (Team GP Elite) a pris un excellent départ dans la seconde moitié de la saison 2022 de la Porsche Carrera Cup Deutschland, le Néerlandais remportant la neuvième manche au Nürburgring lors de la 9ème manche le samedi.

« C’était une course pleine d’action. Je suis heureux que nous soyons maintenant forts après un début de saison difficile. J’ai gagné trois des quatre dernières courses, ça devrait continuer comme ça. », a déclaré ten Voorde. Au volant de sa Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch, Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing) a décroché son troisième podium d’affilée avec la deuxième place, suivi de Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix) à la troisième place.

Les spectateurs de l’Eifel ont eu droit à une Porsche Carrera Cup captivante organisée dans le cadre du programme de soutien ADAC GT Masters. Tout d’abord, le poleman Pereira a perdu la tête au départ au profit de Porsche Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), mais ten Voorde ont pris la première place peu de temps après. Une phase de voiture de sécurité a installé le terrain pendant un moment. Après le redémarrage, ten Voorde a défendu son avance tandis que Heinrich a été projeté sur le terrain après un accrochage. L’ordre en tête de course était de ten Voorde devant Pereira et Buus. Dans un sprint final palpitant, le défenseur du titre ten Voorde a défendu sa première place, tandis que Buus a réussi à se catapulter à la deuxième place dans le dernier tour. « Mon plan était d’attendre et de voir si les gars devant faisaient une erreur. J’étais tellement concentré sur mon duel avec Dylan Pereira que je n’avais pas réalisé que nous étions déjà dans le dernier tour. », explique Buus.

Pereira a finalement franchi le drapeau à la troisième place. « Malheureusement, j’ai fait une erreur peu avant le drapeau, ce qui m’a coûté la deuxième place. Ma vitesse sur la distance de course était super, donc je pense que nous sommes bien placés pour la course de dimanche. », a déclaré le pilote de 25 ans. Le Luxembourgeois a été suivi sur la ligne d’arrivée par le quatuor néerlandais Loek Hartog (Black Falcon), Rudy van Buren (Huber Racing), Morris Schuring (SSR Huber Racing) et Max van Splunteren (Team GP Elite). Lorcan Hanafin (Fach Auto Tech) du Royaume-Uni a terminé huitième en tant que meilleure recrue. La neuvième place revient à Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite).

Après être tombé à un moment donné à la 24ème place sur le circuit de 3,629 kilomètres, Heinrich est également entré dans le top 10. « Pourtant, j’ai réussi à gagner beaucoup de positions et à finir dans les points. Cela me donne un bon feeling pour la course de dimanche. », a déclaré Heinrich. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon) a remporté la catégorie ProAm devant son coéquipier allemand Sören Spreng et Ahmad Alshehab (Koweït/CarTech Motorsport by Nigrin).

Heinrich maintient son avance après la neuvième manche de la saison avec 175 points. Grâce à sa victoire, ten Voorde (162 points) a réduit l’écart à 13 points. Buus (138 points) se classe troisième du championnat.

Résultat course 9

1. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

2. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

4. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

5. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing)

6. Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing)

7. Max van Splunteren (Pays-Bas/Team GP Elite)

8. Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech)

9. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite)

10. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

Classement par points après 9 des 16 courses

Classement des pilotes

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 175 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 162 points

3. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing), 138 points

Classement recrue

1. Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech), 180 points

2. Alexander Fach (Suisse/Fach Auto Tech), 145 points

3. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite), 139 points

Classement ProAm

1. Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix), 183 points

2. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 161 points

3. Sören Spreng (Allemagne/Black Falcon), 118 points

Classement par équipe

1. SSR Huber Racing, 284 points

2. Team GP Elite, 244 points

3. Allied-Racing, 175 points

Photos : Porsche