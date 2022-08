Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Seconde victoire de Dylan Pereira au Nürburgring

Dylan Pereira (IronForce Racing by Phoenix) a décroché dimanche sa deuxième victoire de la saison 2022 de la Porsche Carrera Cup Deutschland. Au Nürburgring, le Luxembourgeois a remporté une victoire écrasante.

« Mon départ a été formidable et j’ai fait une course sans faute. Nous avons également légèrement réduit la pression d’air par rapport à samedi pour obtenir les pneus à la température de fonctionnement optimale. Cela a porté ses fruits. », a déclaré Pereira. Les deuxième et troisième places de la dixième manche de la saison sont allées au pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing) et au Néerlandais Loek Hartog (Black Falcon). Au total, 23 500 visiteurs ont assisté à la course en direct sur la piste, ce qui en fait un record de participation pour un événement ADAC GT Master dans l’Eifel.

Sous un ciel bleu et par des températures de 22 degrés Celsius, Pereira a contrôlé deux situations critiques au volant de sa Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch. Au départ, le pilote de 25 ans a converti sa pole position en tête, et au redémarrage après une phase de voiture de sécurité, Pereira a défendu avec succès sa première place. Après 21 tours, le pilote de Schouweiler au Luxembourg a franchi la ligne d’arrivée en tête. Le leader du championnat, Heinrich, a terminé deuxième après avoir dépassé le Néerlandais Larry ten Voorde (Team GP Elite) à mi-course. « Ce fut un combat difficile mais juste avec Larry ten Voorde. Et des duels aussi intenses sont exactement ce pour quoi la Porsche Carrera Cup est connue. Après ma dixième place samedi, je suis heureux d’avoir réussi à étendre mon avance au championnat avec la deuxième place aujourd’hui. », a déclaré Heinrich.

Hartog était ravi de son troisième podium de la saison. Au départ, le pilote du programme de vivier de talents de la coupe monomarque a été relégué de la troisième à la cinquième place mais a remonté dans le top trois. « C’était une course agitée. Certains de mes dépassements étaient un peu audacieux, mais j’en ai été récompensé. », a déclaré Hartog. Les spectateurs ont eu droit à une bataille à cinq pour la quatrième place. Les trois jeunes Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing), Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing) et Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite) ont placé le vainqueur de samedi ten Voorde et son compatriote Max van Splunteren (Team GP Elite) sous pression. Après avoir changé de place à plusieurs reprises, l’ordre au drapeau était Schuring devant Buus, ten Voorde, van Splunteren et van Eijndhoven.

Dans la catégorie ProAm, Carlos Rivas (Black Falcon) a conclu un week-end réussi avec sa deuxième victoire sur le circuit de 3,629 kilomètres. Avec ce doublé, le Luxembourgeois a réduit l’écart avec le leader de la catégorie ProAm Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix) à sept points. Partageant le podium avec Rivas dimanche, Georgi Donchev (Huber Racing) de Bulgarie et Ahmad Alshehab (CarTech Motorsport by Nigrin) du Koweït.

« Le début de la deuxième partie de saison s’est déroulé de la même manière que les huit premières courses : deux courses passionnantes, de nombreuses manœuvres de dépassement et une ambiance formidable avec des tribunes bondées. J’ai hâte aux prochaines courses. », a déclaré Hurui Issak, chef de projet de la Porsche Carrera Cup Deutschland. Avec 195 points, Heinrich continue en tête du classement des points du championnat après dix des seize courses. Derrière le pilote de 20 ans aux deuxième et troisième places se trouvent ten Voorde (172 points) et Buus (149 points).

Dans deux semaines, la Porsche Carrera Cup Deutschland revient sur le circuit. Du 19 au 21 août, la coupe monomarque participera au « Family & Friends Festival » au Lausitzring. A cette occasion, les onzième et douzième manches seront disputées dans le cadre du programme d’accompagnement ADAC GT Masters. Jonas Greif (Allemagne/SSR Huber Racing) a la distance la plus courte à parcourir. Le jeune homme de 21 ans vit à Coswig, au nord-est de Dresde, à environ 60 kilomètres du Lausitzring.

Résultat course 10

1. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

2. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

3. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

4. Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing)

5. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

6. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

7. Max van Splunteren (Pays-Bas/Team GP Elite)

8. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite)

9. Alexander Tauscher (Allemagne/Allied-Racing)

10. Jesse van Kuijk (Pays-Bas/Team GP Elite)

Classement par points après 10 des 16 courses

Classement des pilotes

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 195 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 172 points

3. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing), 149 points

Classement recrue

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 195 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 172 points

3. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing), 149 points

Classement ProAm

1. Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix), 193 points

2. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 186 points

3. Sören Spreng (Allemagne/Black Falcon), 127 points

Classement par équipe

1. SSR Huber Racing, 317 points

2. Team GP Élite, 263 points

3. Allied-Racing, 193 points

Photos : Porsche