Audi Progressive Retail : un nouveau concept de showrooms interactifs

Audi place les clients au premier plan dans ses concessions encore plus qu’auparavant. Avec une architecture de showroom entièrement nouvelle, invitante et progressive, des éléments numériques interactifs et des employés suscitent l’enthousiasme pour les nouvelles technologies. Le concept Audi Progressive Retail offre aux clients un espace pour découvrir les produits Audi et la marque Audi d’une manière émotionnelle et individuelle, tout en reflétant la marque aux quatre anneaux avec la mentalité tournée vers l’avenir.

Au lieu du comptoir traditionnel, les clients sont accueillis par les employés de l’Audi Progressive Showroom à une grande table d’accueil. L’idée est de faire en sorte que les clients se sentent les bienvenus et à l’aise dès leur entrée. Les cabines de conseil sont également intégrées dans le showroom, avec un mobilier de haute qualité et un éclairage d’ambiance pour une expérience de marque sensiblement nouvelle.

« Le nouveau concept de vente au détail rend notre stratégie de marque – axée sur la durabilité, le design et la numérisation dans le commerce de détail – tangible d’une manière individuelle et centrée sur les personnes. Audi Progressive Retail transformera visiblement nos concessions en un espace interactif, ce qui en fera des partenaires importants au sein de l’écosystème Audi. », a déclaré Hildegard Wortmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des ventes et du marketing.

Les produits émotifs et la marque

Le concept est présenté pour la première fois dans une usine pilote récemment ouverte à Morumbi, un district de São Paulo, au Brésil. Ces nouveaux showrooms modulables seront ensuite déployés progressivement dans le monde sur la base du volontariat, notamment dans les bâtiments neufs et les établissements rénovés, dès le début de l’année 2023. Le nouveau concept laissera aux concessionnaires la liberté de jouer avec les matières, les couleurs et les contrastes pour rendre les produits et la marque plus émotionnels.

Audi a défini une sélection de divers éléments pour les nouvelles showrooms, y compris une scène pour la présentation des véhicules et un salon pour les consultations avec les clients. Aux points de contact numériques, les clients peuvent découvrir ce que l’écosystème Audi offre qui va au-delà de l’expérience de conduite, ainsi que les technologies qui distinguent Audi de la concurrence – des technologies qui aideront à transformer de plus en plus les modèles de la marque en un « dispositif d’expérience » personnel permettant d’aller de l’avant. Avec des outils tels que la consultation à distance 3D, des expériences embarquées personnalisées et des points de contact numériques, les clients qui visitent les partenaires Audi aujourd’hui peuvent déjà découvrir des exemples d’un parcours client holistique et numérisé.

Le concept de personnel centré sur le client est un élément important

Dans les showrooms, les employés eux-mêmes sont un élément clé du nouveau concept. Utilisé depuis 2016, le concept Audi Retail Experience évolue en fonction des besoins changeants des clients. En tant que spécialistes produits, les « Experts Audi » acquièrent désormais de nouvelles compétences pour inspirer la passion pour la technologie et la marque, par exemple en fournissant aux clients des informations sur les services liés à l’e-mobilité. De cette façon, chaque expert Audi garantit aux clients une expérience d’achat individuelle qui les place au premier plan.

Photos : Audi