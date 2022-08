Carte grise perdue ou volée, comment obtenir un duplicata ?

Vous avez perdu votre carte grise ou elle a été volée et vous vous trouvez maintenant dans une situation de non droit. Vous ne pouvez plus conduire votre véhicule et vous vous exposez à des contraventions et des amendes en cas de non présentation. Alors, il est important pour vous de demander le duplicata de votre certificat d’immatriculation. Cependant, si vous ne connaissez pas les démarches à suivre, cet article vous donne les indications nécessaires.

À quoi sert réellement un duplicata de carte grise ?

Tout d’abord, un duplicata de carte grise est une seconde copie originale de votre certificat d’immatriculation. C’est un document juridiquement identique qui a la même valeur d’origine et qui porte les mêmes informations que la pièce perdue.

En d’autres termes, le duplicata est égal au certificat d’immatriculation et le remplace en cas de besoins. Ainsi, lorsque vous perdez votre document ou qu’il est volé, le duplicata est le deuxième document que vous devez avoir.

Toutefois, avant de lancer la procédure de la demande du duplicata, il faut d’abord procéder à la déclaration de perte ou du vol. Sinon, vous serez victime d’une utilisation frauduleuse.

Que devez-vous faire avant de pouvoir obtenir le duplicata de votre certificat d’immatriculation ?

Comme nous l’avons mentionné, en cas de perte ou de vol, vous devez réagir le plus tôt que possible avant d’entamer la procédure de demande de duplicata.

Mais, que faire ? La première chose à faire est de déclarer la perte ou le vol de votre pièce d’immatriculation au commissariat de police le plus proche de chez vous.

Cette démarche doit être effectuée dans un bref délai dès que vous constatez l’incident. Pour ce faire, il vous suffit de remplir le formulaire de déclaration et de l’apporter au poste de police, qui y apposera son cachet.

Cela vous justifiera en cas de non-présentation et vous protégera d’une éventuelle utilisation par des brigands. Après cette étape, il est temps pour vous de procéder à la demande du duplicata de votre certificat d’immatriculation.

Les démarches à suivre pour demander un duplicata

Évidemment, une fois que vous avez déclaré la perte ou le vol, la deuxième étape consiste à demander le duplicata.

A cet effet, l’ANTS (Agence Nationale des titres Sécurisés) est la seule entité à pouvoir délivrer le duplicata ainsi que d’autres documents officiels tels que le permis de conduire et autres.

Cependant, le service de délivrance du certificat d’immatriculation est dématérialisé. Il est désormais possible de le faire en ligne et auprès des professionnels agrégés et habilités au bout de quelques minutes.

Où peut-on faire une demande de duplicata de carte grise ?

Depuis quelques années, les démarches pour l’obtention du certificat d’immatriculation ne se font plus en préfecture. En effet, la démarche du certificat d’immatriculation et surtout des duplicatas se font chez les professionnels comme CarteGrise24h.fr, le service public de la carte grise.

Spécialiste incontournable du système d’immatriculation des véhicules SIV, elle est une agence de proximité qui répond à tous vos besoins. Elle offre un service répondant à une démarche rapide, à des formalités simplifiées et à une excellente assistance.

Souhaitez-vous faire votre demande de duplicata en agence ou en ligne ? Le choix est multiple et le service est impeccable. C’est une agence composée qui vous assure un suivi personnalisé afin de vous garantir l’obtention de votre duplicata dans un délai optimal.

Étant le premier réseau professionnel agrégé par le trésor public, tout est fait pour vous garantir la sécurité et vous faire bénéficier d’un service de qualité pour établir votre duplicata de carte grise.

