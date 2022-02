Porsche investit dans des sociétés de vélos électriques dont Fazua et Ponooc

Porsche étend encore son implication sur le marché en croissance rapide des vélos électriques. Le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart acquiert une participation dans Fazua, un fabricant innovant de systèmes d’entraînement pour vélos électriques, et établit un partenariat stratégique avec Ponooc Investment B.V. La société néerlandaise se concentre sur les solutions d’énergie et de mobilité durables. Ponooc fait partie de Pon Holdings B.V. – une société commerciale et de services avec environ 16 000 employés dans le monde, qui est également active, entre autres, dans l’industrie du vélo et l’industrie automobile.

Porsche acquiert 20% des actions de Fazua GmbH. De plus, il existe une option d’achat d’actions supplémentaires, ce qui permettra à Porsche de reprendre complètement Fazua. L’entreprise d’Ottobrunn près de Munich a été fondée en 2013 et est pionnière dans le développement de technologies d’entraînement légères et compactes. Elle a créé la nouvelle catégorie des vélos électriques légers et emploie aujourd’hui plus de 100 personnes. Plus de 40 marques renommées font déjà confiance aux technologies de Fazua. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat.

Avec Ponooc, Porsche prévoit de créer deux coentreprises qui seront actives dans le domaine de la mobilité électrique. La première coentreprise vise à développer, fabriquer et distribuer une future génération de vélos électriques Porsche de haute qualité. La deuxième société se concentrera sur les solutions technologiques sur le marché en croissance rapide de la micro-mobilité.

Avec ces étapes, Porsche fait avancer sa stratégie d’e-mobilité de manière holistique. En 2019, la société a présenté la Taycan comme la première voiture de sport entièrement électrique de la marque. Près de 40% des voitures Porsche livrées en Europe en 2021 étaient déjà électrifiées, c’est-à-dire des hybrides rechargeables ou des modèles entièrement électriques. Dans le monde, la part était d’un peu moins de 25%.

Le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart souhaite désormais exploiter davantage ce savoir-faire sur le marché attractif et en pleine croissance des vélos électriques. Ce faisant, il poursuit une stratégie claire : l’expertise de Porsche sera complétée par le savoir-faire spécifique au marché de Fazua et Ponooc, qui possède un large portefeuille d’entreprises dans la micromobilité et les plateformes de mobilité.

La formation des coentreprises ainsi que la transaction Fazua sont soumises à l’approbation des autorités antitrust compétentes. Porsche AG ne divulguera aucun autre détail tant que ces examens ne seront pas terminés.

Indépendamment de ces activités, Porsche continue de travailler de manière éprouvée avec son partenaire de longue date Rotwild sur ses modèles actuels de vélos électriques. En mars 2021, l’entreprise a lancé son interprétation des vélos électriques exclusifs avec le Porsche eBike Sport et le eBike Cross. De plus, Porsche Digital GmbH construit une plateforme de services numériques autour de l’expérience cycliste sous la marque Cyklær.

Photos : Porsche