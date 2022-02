Un écosystème complet Audi pour ses clients possesseurs de véhicules électrifiés

Audi propose aujourd’hui une offre complète autour de l’électromobilité : d’une gamme de véhicules électrifiés, en passant par des solutions de recharge avec une carte unique, tout cela dans le but de répondre à la stratégie globale « Vorsprung 2030 » du constructeur.

Une offre de véhicules électrifiés forte et en développement pour 2025.Audi commercialise déjà 8 modèles 100% électriques sous le nom de gamme e-tron (Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi e-tron, Audi e-tron Sportback et leurs dérivés Audi e-tron S et Sportback S, Audi e-tron GT quattro, Audi RS e-tron GT) et 12 modèles hybrides rechargeables (Audi A3 Sportback TFSI e, Audi A6 Berline TFSI e, Audi A6 Avant TFSI e, Audi A7 Sportback TFSI e, Audi A8 TFSI e, Audi A8 L TFSI e, Audi Q3 TFSI e, Audi Q3 Sportback TFSI e, Audi Q5 TFSI e, Audi Q5 Sportback TFSI e, Audi Q7 TFSI e, Audi Q8 TFSI e) lui permettant d’être compétitif et au cœur du marché des véhicules électriques premium en ayant réalisé près d’un quart de ses ventes électrifiées en 2021. Ces ambitions ne s’arrêtent pas là puisque le constructeur projette d’avoir plus de 20 modèles électriques au catalogue d’ici 2025, avant de passer au tout électrique à partir de 2026.

Les modèles électrifiés représentent aujourd’hui 25% des ventes d’Audi France.

Audi e-tron Charging Service : une solution simple d‘utilisation et globale pour les clients

Une carte de recharge unique permettant l’accès à plus de 305 000 points de recharge à travers l’Europe dont plus de 40 000 en France (soit une couverture de 80 à 90% des bornes de recharge publiques en France) grâce à 2 abonnements en fonction des besoins des conducteurs et un réseau en perpétuelle expansion.

Audi e-tron Charging Service c’est également une association avec IONITY permettant de bénéficier de tarifs préférentiels (94 stations opérationnelles à ce jour réparties sur le réseau autoroutier français avec 4 à 6 bornes de recharge chacune pouvant aller jusqu’à 350 kW pour les bornes à très haute puissance). IONTY investi 700 millions d’euros dans son réseau de recharge rapide dédié aux véhicules électriques. Cela fera passer le nombre de points de charge haute performance 350 kW de plus de 1 500 actuellement à environ 7 000 points d’ici 2025. En outre, elles ne seront plus seulement construites le long des autoroutes, mais aussi à proximité des grandes villes et le long des routes principales très fréquentées. Par conséquent, le nombre d’emplacements de recharge augmentera également de manière significative, passant d’un peu moins de 400 actuellement à plus de 1 000. IONITY souhaite considérablement améliorer l’expérience client en proposant dans ses stations de recharge couvertes ou dans ses installations de recharge complètes des possibilités de restauration et des magasins. Chaque nouveau site sera conçu avec 6 à 12 points de charge dès le départ.

L’abonnement « Transit » est offert la première année (aux clients de la gamme e-tron 100% électrique uniquement) et permet donc de bénéficier de tarifs réduits sur le réseau haute puissance IONITY

Prenons l’exemple d’un Q4 40 e-tron : sur une borne IONITY avec l’abonnement eCS Transit, pour une recharge entre 20 et 80%, vous vous arrêterez entre 30 et 35 min et votre recharge vous coûtera environ 10 euros, pour recharger l’équivalent d’environ 310 kms, soit 3,1 euros/100 km). Sur une prise domestique, pour une recharge entre 20 et 80%, cela vous coutera moins de 6 euros (offre EDF Vert Auto avec un kWh à 0,1165 euros TTC en heure creuse), soit 2,10 euros/100 km (contre 11 euros avec un équivalent thermique comme une Audi Q5 TDI avec une consommation moyenne de 6,9 l/100 km)

A partir du 1er janvier 2022, Audi offre aux 500 premiers clients de la gamme e-tron 100% électrique, un crédit e-tron Charging Service d’une valeur de 500 euros, crédité directement sur la carte e-tron Charging Service (eCS), sous condition du choix d’abonnement « Transit ». Cette offre, valable jusqu’au 31 décembre 2022, va permettre à ses clients de recharger leur véhicule gratuitement sur le réseau public de recharge compatible avec la carte eCS, pour un équivalent pouvant aller jusqu’à 15 500 kms.

La carte e-tron Charging Service est directement intégrée dans les Audi e-tron grâce à Audi connect. L’utilisateur peut alors rechercher et trouver les stations de recharge sur le système de navigation du véhicule ou via l’application myAudi (disponibilité, type de prise, tarification, activation et arrêt de charge, suivi de charge à distance). Le constructeur propose notamment l’identification des stations de recharge compatibles e-tron Charging Service sur la carte de l’application et de la navigation, par l’intermédiaire des anneaux Audi. Le calculateur d’itinéraire de la navigation Audi calcule ainsi les arrêts de recharge optimaux et leur durée, en tenant compte dans le calcul du temps de trajet. L’heure de destination est donc fiable et la gestion de la recharge confiée au véhicule.

Grâce à l’application myAudi, vous avez toujours une vue complète de vos processus de recharge, vous trouverez à tout moment un historique de vos utilisations ainsi que vos factures en ligne. De l’enregistrement à la gestion de votre contrat, vous pouvez gérer cela tout simplement depuis chez vous.

Depuis décembre 2021, le constructeur a équipé sa gamme e-tron d’un module « Plug & Charge » (PnC). Il s’agit de la possibilité de recharger facilement et en toute sécurité sans carte RFID (identification par radiofréquence) ni même application. Le processus d’authentification s’effectue automatiquement sur les bornes de recharge compatibles via une communication cryptée dès que le câble de recharge est connecté au véhicule. Une fois le processus de recharge complété, la facturation est générée automatiquement sur la base d’un contrat au dossier. Pour utiliser ce système, les utilisateurs doivent avoir un modèle Audi e-tron compatible PnC et un contrat e-tron Charging Service actif. Ce service est proposé exclusivement sur le réseau IONITY.

Audi : stations de recharge chez les partenaires Audi et bien plus encore

Audi renforce les solutions de recharge publiques pour ses clients en développant son propre réseau. Comme à l’instar du distributeur Audi Bauer à Roissy dans le 95, Audi met à disposition des bornes de recharge AC et DC ainsi que HPC à ses clients, ainsi qu’à tous les utilisateurs de véhicules électriques. Ces bornes, accessibles 24h/24, 7j/7, peuvent délivrer une puissance de recharge allant jusqu’à 250kW. 6 concessions Audi en sont aujourd’hui équipées et 96 autres vont mettre à disposition ce service en 2022.

En décembre dernier, la firme d’Ingolstadt a lancé sa propre station de recharge comme concept urbain de recharge rapide. Ce projet, pilote unique en son genre, se trouve à Nuremberg en Allemagne et dispose de six points de charge rapide réservables avec une puissance de charge allant jusqu’à 320 kW.

A titre d’exemple, l’Audi e-tron GT quattro atteint une capacité de charge allant jusqu’à 270 kW. Cela permet donc au coupé quatre portes de recharger suffisamment d’énergie pour parcourir jusqu’à 100 kilomètres en cinq minutes environ. Une charge de 5 à 80 % prend environ 23 minutes.

La recharge est rapide et simple : les clients Audi peuvent utiliser la nouvelle fonction de réservation dans l’application myAudi : ils peuvent facilement réserver l’une des six bornes de recharge. Les clients peuvent passer les 20 à 30 minutes nécessaires à la recharge en se rendant dans le salon situé à l’étage.

Dans ce salon exclusif accessible pour tous d’environ 200 m², qui comprend également un patio de 40 m², le bien-être des utilisateurs occupe une place centrale. Ils peuvent y travailler et se détendre. Sur un large écran de 98 pouces, il est possible de configurer des modèles Audi ou de consulter des informations sur les fonctionnalités de la borne de recharge Audi ou le niveau de charge actuel d’une voiture.

Audi propose également sur place d’autres services attrayants en plus de la recharge de voitures électriques : une station d’échange pour les batteries de vélos électriques, un service de prêt de scooters électriques, des informations sur les différents produits Audi, ainsi que des essais routiers au volant des Audi Q4 e-tron et Audi RS e-tron GT, supervisés par des experts de la marque. En outre, Audi propose un service de livraison de nourriture en flux tendu, un automate haut de gamme et un service ambulant d’entretien automobile.

Photos : Audi