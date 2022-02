Formule E – Première victoire et doublé Porsche à Mexico

L’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a célébré son plus grand succès à ce jour avec un doublé historique à l’E-Prix de Mexico 2022. Parti de la pole position sur le circuit Autodromo Hermanos Rodriguez dans la Porsche 99X Electric n°94, Pascal Wehrlein a décroché la première victoire de Porsche dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA. Son coéquipier André Lotterer (GER) a terminé deuxième dans la voiture n°36, faisant le triomphe parfait pour le constructeur de voitures de sport de Stuttgart lors de la troisième manche de la Formule E de cette saison.

En s’assurant la première pole position de la saison 2022 pour Porsche, Pascal Wehrlein a confirmé son intention lors des qualifications. Après avoir occupé une avance précoce dans la course sur le circuit de 2,606 kilomètres, qui comprend l’atmosphère unique du célèbre stade de baseball Foto Sol, Wehrlein courait en troisième position à mi-parcours.

Parti de la troisième place sur la grille de départ, son coéquipier André Lotterer le suivait à la quatrième place. L’écart avec le peloton de tête était serré. Cependant, dans la phase finale, la stratégie de course parfaite et la gestion optimale de l’énergie de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E ont porté leurs fruits. Wehrlein est passé à la deuxième place et a rapidement pris la tête – avec Lotterer directement derrière lui. Au final, les deux voitures de course Porsche 99X Electric ont franchi la ligne d’arrivée avec près de dix secondes d’avance sur leurs poursuivants les plus proches.

En décrochant les deux premières places du podium au Mexique, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E progresse dans le classement des équipes jusqu’à la troisième place. Au classement des pilotes, Pascal Wehrlein est troisième, à égalité de points avec André Lotterer quatrième.

Le prochain événement pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E aura lieu les 9 et 10 avril avec l’E-Prix de Rome, les 4ème et 5ème manches du championnat du monde de Formule E ABB FIA.

Photos : Porsche