Un ascenseur à voitures dans le Bentley Residences Miami et des garages pour chaque appartement

Bentley Motors a annoncé que les Bentley Residences de Miami offriront à tous les résidents un garage pour quatre voitures avec un espace pour les bornes de recharge des véhicules électriques. L’accès à ceux-ci sera assuré par un ascenseur innovant « Dezervator », nommé d’après le partenaire de développement Dezer Development, qui peut transporter une voiture et des passagers de la route à l’appartement en un seul mouvement, créant un style de vie sans précédent pour ses clients. Avec une nouvelle visite de réalité virtuelle disponible, les résidents potentiels peuvent découvrir les Bentley Residences, notamment en voyageant via le Dezervator jusqu’aux garages du lieu de vie.

Les résidences Bentley comprendront quatre « Dezervators » ; une conception d’ascenseur unique, conçu par les partenaires de Bentley chez Dezer Development, avec la capacité de transporter des voitures au dernier étage du bâtiment de 228 m. Chaque ascenseur comporte un système hydraulique qui pince une voiture par ses pneus pour la tirer au-dessus d’un système de navette robotique, qui à son tour transporte une voiture vers le haut ou vers le bas jusqu’au bon étage.

Prendre le Dezervator, assis dans sa voiture, est une expérience unique – avec les étages inférieurs de la cage d’ascenseur entourés de verre offrant une vue panoramique complète sur les parties communes du bâtiment.

Chaque résident disposera d’un garage personnel pour trois ou quatre voitures dans son appartement, avec l’option d’équipements de recharge pour véhicules électriques, offrant un stockage privé, pratique et sécurisé pour leurs collections de voitures, jusqu’au 61ème étage. Des autocollants RFID seront placés dans les voitures de tous les résidents, qui seront automatiquement scannés à leur arrivée dans le bâtiment, déclenchant un système d’éclairage sophistiqué pour guider le conducteur vers le bon Dezervator pour atteindre son propre étage. La technologie en place reconnaît cet identifiant et les emmène directement à leur domicile, sans que le conducteur ait à sortir de son véhicule ou même à appuyer sur un bouton.

Bentley Motors et Dezer Development ont annoncé leur partenariat en 2021, détaillant les plans des toutes premières résidences de marque Bentley, qui s’étendront sur 61 étages et offriront une vue sur la baie et l’océan depuis chaque appartement aux finitions exquises. En 2022, la Sales Gallery a ouvert ses portes à proximité du site des futures Bentley Residences, à Sunny Isles Beach, Miami, offrant aux acheteurs potentiels une chance de se familiariser avec le développement architectural.

Les résidences Bentley peuvent désormais être visitées en réalité virtuelle, avec chacun des espaces communs et des appartements luxueux, construits dans Unreal Engine – une plate-forme de jeu offrant une création 3D avancée en temps réel, un outil utilisé par les développeurs de jeux et adapté à l’utilisation. Dans le cadre de la visite virtuelle, les utilisateurs peuvent découvrir le bâtiment comme le feront les résidents, soit en se déplaçant à pied, soit en arrivant en voiture et en se dirigeant directement vers leur étage.

Les visiteurs des résidences Bentley, y compris les amis et la famille des résidents, pourront utiliser les parkings supplémentaires sous le bâtiment. Le garage comprendra également des bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques et les hybrides rechargeables.

La connectivité sans fil sera disponible dans toutes les résidences Bentley, facilitée par un système hot wire avec une couverture dans les Dezervators.

Les utilisateurs de la visite en réalité virtuelle peuvent découvrir le Dezervator, les garages intégrés et bien plus encore. En fait, tous les aménagements des unités Est et Ouest du bâtiment Bentley Residences seront disponibles en avant-première virtuelle : appartements avec piscines en balcon ; le cinéma; la salle de jeux; le centre de bien-être et spa; le bar à whisky ; le salon à cigares ; le restaurant; et le magnifique hall. Qu’il s’agisse de parcourir 61 étages via le Dezervator ou d’examiner les détails exquis de la décoration intérieure des espaces communs, la visite virtuelle est destinée à aiguiser l’appétit des résidents potentiels maintenant que les ventes sont officiellement ouvertes.

Pour ceux qui recherchent une expérience en personne, la Sales Gallery de Sunny Isles Beach, Miami, est ouverte à tous les visiteurs. L’équipe de Bentley Residences est à disposition pour guider les spectateurs potentiels à travers chaque détail soigneusement sélectionné du futur bâtiment, y compris une visite d’un appartement témoin de 557 m². Cette résidence de premier plan a été meublée avec amour par Bentley Home, partenaire de longue date de la marque Bentley Motors et fabricant de meubles italiens de luxe fabriqués à la main. Le modèle offre un aperçu passionnant des options de décoration intérieure disponibles pour les résidents potentiels et des nouveaux niveaux de style de vie luxueux proposés aux précieux clients de Bentley Motors.

Les prix débutent à partir de 4,2 millions de dollars américains pour un appartement dans les Bentley Residences. Les livraisons se termineront en 2026.

Photos : Bentley