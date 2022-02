Porsche prolonge son contrat avec Lutz Meschke

Le conseil de surveillance de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG s’attend à une continuité dans le domaine des finances : le comité a nommé pour une nouvelle période de cinq ans Lutz Meschke, vice-président du directoire de Porsche et membre du directoire en charge des finances et de l’informatique. Meschke est membre du directoire de Porsche depuis 2009 et en est le vice-président depuis 2015.

Le Dr Wolfgang Porsche, président du conseil de surveillance, a reconnu les services de Meschke en ce qui concerne la viabilité future de l’entreprise : « Lutz Meschke fait avancer les activités de digitalisation et de M&A avec conviction. Dans le même temps, il établit également Porsche de manière tournée vers l’avenir dans le domaine des finances. Ce faisant, il contribue pleinement à ce que Porsche soit l’un des constructeurs automobiles les plus rentables au monde. », a déclaré le Dr wolfgang Porsche.

Le constructeur de voitures de sport de Stuttgart a pour objectif stratégique d’atteindre un retour sur ventes de 15%. Malgré la pandémie de coronavirus et la pénurie de semi-conducteurs, Porsche a pu aller au-delà de cette référence au cours des trois premiers trimestres de 2021. C’est également le résultat de son programme de rentabilité 2025, qui est également dirigé par Meschke. Ce projet ambitieux vise à réduire la charge de coût cumulée sur le résultat de 10 milliards d’euros d’ici 2025 – et ensuite de 3 milliards d’euros par an. Porsche publiera ses chiffres financiers pour l’exercice 2021 lors de la conférence de presse annuelle du 18 mars 2022.

Photos : Porsche