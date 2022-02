Volkswagen commémore les victimes de l’Holocauste

À l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste (le 27 janvier), Volkswagen a commémoré les victimes du national-socialisme en déposant une gerbe à l’usine de Wolfsburg. Conformément à la réglementation du coronavirus en vigueur, le directeur des ressources humaines du groupe Gunnar Kilian, le directeur de l’usine Dr. Rainer Fessel et la présidente du comité d’entreprise du groupe Daniela Cavallo ont déposé une gerbe sur la pierre commémorative de la Südstraße à l’usine de Wolfsburg au nom du personnel.

À l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, le directeur des ressources humaines du groupe Gunnar Kilian, le directeur de l’usine Dr Rainer Fessel et la présidente du comité d’entreprise du groupe Daniela Cavallo ont déposé une gerbe sur la pierre commémorative de l’usine de Wolfsburg au nom des employés Volkswagen. Cette journée fait depuis longtemps partie intégrante de la culture du souvenir de Volkswagen. L’entreprise et son personnel sont attachés à cette tradition. Dans les années qui ont précédé la pandémie, les employés de Volkswagen ont toujours suivi la tradition de déposer des couronnes pour commémorer les victimes de l’Holocauste.

Avec la campagne nationale #LichtZeigen (#ShowLight), à laquelle Volkswagen participe également, les employés de l’entreprise peuvent continuer à donner activement l’exemple contre l’exclusion, la violence et l’oubli le jour de la commémoration de l’Holocauste, quelle que soit la pandémie. Gunnar Kilian, membre du conseil d’administration en charge des ressources humaines du groupe, a également pris part à l’action symbolique, envoyant un signal clair contre l’oubli : « Avec le Comité international d’Auschwitz, le Groupe Volkswagen et nombre de nos employés se sont engagés depuis des décennies ç veiller à ce que les atrocités nationales-socialistes et les victimes de la tyrannie ne soient pas oubliées. Et nous continuons à le faire ! C’est pourquoi nous montrons un autre exemple et participons à la campagne « Show Light » du Cercle des Amis de Yad Vashem. »

Daniela Cavallo, présidente du comité de groupe, a déclaré : « Quand on se souvient, il ne faut pas seulement parler des crimes de l’époque. Il doit également être clair pour nous que la responsabilité doit naître du souvenir – comme Volkswagen le fait de manière exemplaire. Le souvenir ne doit pas devenir un automatisme, ni un exercice obligatoire interchangeable. » Cavallo fait référence à un héritage du président du Comité international d’Auschwitz, Roman Kent, décédé en 2021, selon lequel les actions sont tout aussi existentielles que les pensées. « Alors agissons ! », a ajouté Cavallo, qui est présidente de la représentation des travailleurs depuis avril 2021 et a assisté à la cérémonie de dépôt de gerbes pour la première fois à ce nouveau titre. Cavallo a nommé le nombre décroissant de témoins de l’Holocauste ainsi que les nouvelles façons de commémorer en temps de pandémie comme champs d’action pour Volkswagen. Elle a également appelé à participer à la campagne #LichtZeigen #ShowLight.

Volkswagen est engagé dans un travail de mémoire continu depuis de nombreuses années. L’entreprise travaille avec le Comité international d’Auschwitz (IAK) depuis 33 ans. Chaque année, des apprentis du groupe se rendent à Auschwitz pour jouer un rôle actif dans la préservation du site de mémoire et s’initier à l’histoire.

Volkswagen s’efforce constamment d’adapter son travail de mémoire aux conditions changeantes de la société dans son ensemble et de cultiver une culture durable du souvenir. À cette fin, Volkswagen Heritage s’est entretenu avec l’auteure juive Mirna Funk. Elle y explique comment la culture juive traite la mémoire et ce que nous pouvons en apprendre. Elle parle de la triade du passé, du présent et du futur, de la façon de façonner le futur avec la mémoire.

Photos : Volkswagen