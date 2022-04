Porsche Taycan GT3 par DMC

Après avoir lancé sa première version du Porsche Taycan, le préparateur allemand DMC est de retour avec une toute nouvelle itération 2022 de son kit Aero pour la berline entièrement électrique : la DMC Porsche Taycan GT3.

Le Taycan est l’un des derniers modèles lancés par Porsche, et il n’est pas venu sans caractéristiques polarisantes. Certains pensent que son design est trop éloigné de l’ADN traditionnel de Porsche, tandis que d’autres ont bien accueilli le nouveau style. Le préparateur allemand DMC a décidé de rassembler toutes les parties en créant un nouveau Taycan, qui vise à plaire aux deux parties.

DMC a opté pour une apparence subtile mais agressive avec une amélioration professionnelle qui non seulement soutient la puissance d’origine du Taycan, mais crée également une bête au look agressif : un ensemble aérodynamique en fibre de carbone, combiné à des jantes forgées de 22 pouces, développé avec le fabricant canadien de jantes Pur Wheels, qui remplissent de manière optimale l’espace disponible dans les passages de roue.

Les designers ont utilisé le dernier logiciel aérodynamique pour développer un kit de style de carrosserie qui rend le Taycan encore plus rationalisé et aérodynamiquement efficace. Fini le temps des essais analogiques en soufflerie qui sont bons mais comportent trop de facteurs d’erreurs. Avec le nouveau style aéro-kit, le Porsche Taycan a reçu une apparence encore plus extravagante. Les composants sont fabriqués à partir de carbone nu particulièrement léger mais à haute résistance et donnent un revêtement mat ou brillant.

Afin d’améliorer le soulèvement arrière et d’obtenir ainsi un équilibre aérodynamique optimal, DMC a amélioré le Tacyan avec une combinaison de 2 spoilers sur le couvercle du coffre arrière. L’aileron arrière plus grand ajoute la force d’appui nécessaire, ce qui est pratique lorsque le Taycan est utilisé sur piste ou sur des routes sinueuses lors d’événements de performance. Il est installé au-dessus d’un becquet de canard plus petit, qui peut également être utilisé de manière autonome. Les clients qui n’aiment pas les grandes spécifications aérodynamiques adoreront l’élégant becquet de canard qui recouvre l’aileron arrière OEM. Il est doté d’un aileron de lèvre de coffre intégré, qui réduit légèrement la portance de l’essieu arrière et ajoute une apparence sportive au carénage arrière.

Pour les clients qui veulent vraiment se démarquer, DMC utilise les services CNC de sa société sœur ZESAD. Les supports qui maintiennent l’aileron à son becquet de base sont fabriqués individuellement en aluminium forgé. ZESAD peut rédiger des fichiers 3D avec le logo du client, son nom ou tout autre design, rendre les jambes plus hautes ou plus courtes (sous réserve de calculs aérodynamiques) et donc créer un produit personnalisé vraiment unique.

En ce qui concerne les jantes, Pur wheels est un partenaire de longue date pour DMC et il a produit certaines des excellentes roues vues sur les voitures DMC qui ont été exposées au Salon automobile de Genève. Le design des roues du Porsche Taycan n’est pas différent. Même si le véhicule présenté ici n’est pas l’itération DMC / Pur standard, un package complet est disponible sur demande. Ces jantes arborent cinq rayons doubles et sont montées sur l’essieu avant du Taycan en taille 10Jx22 et 11,5Jx22 à l’arrière.

Comme d’habitude, DMC répond également aux souhaits personnels de chaque client dans l’habitacle avec des intérieurs en cuir et Alcantara parfaitement finis. Il n’y a pas de limite en matière de goût personnel et le choix de couleurs est tout aussi infini que la gamme de designs. Selon le pays de résidence, cette gamme peut même inclure des cuirs exotiques comme le croco et autres.

Photos : DMC