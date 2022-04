Première mondiale de la Lamborghini Huracán Tecnica au salon de New York 2022

Le plus récent ajout à la gamme Huracán, la Lamborghini Huracán Tecnica, a fait sa première nord-américaine cette semaine à New York lors d’un événement privé menant au retour tant attendu du Salon international automobile de New York.

Présentée au Lamborghini Lounge NYC, situé au cœur du Chelsea Arts District, la Lamborghini Huracán Tecnica a captivé les invités lors d’une soirée exclusive le 12 avril 2022. Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, a accueilli les clients de longue date de Lamborghini, les personnalités et les médias, ainsi que Rouven Mohr, directeur technique, Mitja Borkert, responsable du design, et Federico Foschini, directeur du marketing et des ventes.

« Ce fut un moment spécial pour moi d’être de retour à New York pour dévoiler notre nouveau chef-d’œuvre aux clients et amis de la marque dans notre Lounge Lamborghini, mettant en valeur l’éthique et l’ADN du design de notre marque. L’Huracán Tecnica offre l’évolution avancée des prouesses techniques du Huracan avec un aérodynamisme exceptionnel pour des performances, une stabilité et une facilité d’utilisation accrues. Ces qualités en font la voiture idéale et polyvalente à conduire aussi bien sur route que sur piste. En 2022, alors que nous célébrons le moteur à combustion interne, le design radicalement évolué de l’Huracán Tecnica offre la sensation physique et l’émotion extrême que les fans de la marque attendent de Lamborghini. », a déclaré Stephan Winkelmann.

La Lamborghini Huracán Tecnica tire son moteur de l’Huracán STO et, tout en produisant 640 ch – une augmentation de 30 ch par rapport à l’Huracán EVO (RWD) – le groupe motopropulseur délivre également 565 Nm de couple à 6 500 tr/min maximum et une accélération améliorée de 0-100 km/h en 3,2 secondes. Le système LDVI recalibré léger de Tecnica et les modes de conduite distinctement réglés avec une configuration de suspension spécifique, une direction directe des roues arrière et des améliorations innovantes du refroidissement des freins permettent au conducteur de découvrir l’Huracán parfait pour chaque occasion : l’Huracán Tecnica exploite ses talents pour offrir le le meilleur des deux mondes – une supercar extrêmement polyvalente pour la route et la piste.

L’arrivée de l’Huracán Tecnica marque un début d’année historique au cours duquel Lamborghini a annoncé des résultats record pour 2021 en termes de ventes, de chiffre d’affaires et de rentabilité. Les États-Unis restent le plus grand marché unique au monde avec un total de 2 472 véhicules livrés en 2021, soit une augmentation de 11% par rapport à 2020.

La nouvelle Lamborghini Huracán Tecnica sera exposée au salon automobile de New York pour le public du 15 au 24 avril 2022.

