Lamborghini réalise un premier trimestre 2022 record

Lamborghini continue de monter en flèche au premier trimestre 2022, avec un total de 2 539 véhicules livrés dans le monde, faisant du premier trimestre le meilleur trimestre de l’histoire de l’entreprise. Ce chiffre est en hausse de 5% par rapport à la même période en 2021 et de 31% par rapport à 2020. Ce résultat s’appuie sur les chiffres record de 2021 en termes de ventes (8 405 unités), de chiffre d’affaires (1,95 milliard d’euros) et de rentabilité (20,2%).

Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Nous avons bien démarré une année qui apportera de nouveaux défis à l’échelle mondiale. Malgré l’incertitude causée par une situation géopolitique qui est non seulement profondément angoissante mais qui rend difficile toute prévision, nous pouvons compter en ce moment sur une attractivité exceptionnelle dans le monde entier. Chaque mois, les commandes que nous prenons dépassent notre production. Nous en avons actuellement assez pour couvrir confortablement plus de 12 mois de production. De plus, nous nous préparons à une nouvelle étape dans l’histoire de Lamborghini dans un peu moins d’un an, alors que nous nous dirigeons vers l’électrification avec l’arrivée du nouveau modèle hybride V12 en 2023. »

La répartition des ventes au premier trimestre reste bien équilibrée entre les trois macro-régions de l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique, 40%), Amérique (32%) et Asie-Pacifique (28%). Presque tous les marchés ont connu une croissance de leurs chiffres à l’exception de la Russie, où l’entreprise a suspendu ses activités commerciales.

Environ la moitié de tous les clients choisissent l’Urus, dont l’attrait réside dans sa grande polyvalence, l’autre moitié optant pour les voitures de sport Huracán et Aventador même si le modèle V12 arrive en fin de cycle de production. Le même niveau de croissance par rapport au premier trimestre de l’année dernière a été enregistré à la fois par l’Urus et l’Huracán, avec des livraisons mondiales de véhicules atteignant respectivement 1 547 et 844 unités. Le modèle V10 a poursuivi son attrait dynamique cette année, encore renforcé par la dernière version dévoilée le 12 avril 2022 : la Lamborghini Huracán Tecnica.

Trois annonces de nouveaux modèles sont prévues pour la deuxième partie de l’année : deux pour l’Urus avec une version hybride et une pour l’Huracán Serrato.

Photos : Lamborghini