Doublement des livraisons des véhicules 100% électriques du Groupe Volkswagen en 2021

En 2021, Volkswagen a accéléré sa transformation en un groupe de mobilité durable axé sur les logiciels et a pratiquement doublé ses livraisons de véhicules 100% électriques par rapport à l’année précédente pour atteindre 452 900 unités. Ces derniers représentent dorénavant 5,1% des livraisons totales, soit une hausse de 2,5% par rapport à l’année précédente. Le Groupe est de loin le leader du marché européen des véhicules 100% électriques et occupe la deuxième place aux États-Unis avec une part de marché d’environ 7,5%. En Chine, 92 700 véhicules 100% électriques ont été livrés, soit plus de quatre fois le résultat de 2020. Les ventes mondiales de véhicules hybrides rechargeables ont également augmenté de manière significative pour atteindre 309 500 unités (+61%). Au total, le Groupe a livré 8 882 000 véhicules dans le monde. Comme prévu, la pénurie mondiale de semi-conducteurs a entraîné une légère baisse de 4,5% par rapport à 2020 malgré la forte demande et les carnets de commandes pleins.

« L’année 2021 a été très difficile en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, mais cela ne nous a pas empêchés de mettre en œuvre notre stratégie clairement définie sur la voie de NEW AUTO. Le doublement des volumes de véhicules 100% électriques et la forte demande de tous nos véhicules montrent clairement que nous sommes sur la bonne voie. Nous poursuivrons donc nos efforts cette année tout en continuant à accélérer notre transformation. », a déclaré Christian Dahlheim, Directeur des Ventes du Groupe Volkswagen.

Les résultats de 2021 montrent que le business model du Groupe Volkswagen évolue. Les sources de revenus passeront progressivement des véhicules à moteurs à essence conventionnels aux véhicules électriques zéro émission et des ventes de véhicules aux logiciels et aux services de mobilité appuyés par la technologie de la conduite autonome. Le Groupe Volkswagen estime qu’en 2030, une voiture sur deux vendue dans le monde sera 100% électrique.

L’électrification systématique du portefeuille de produits se reflète également dans la planification des investissements des années 2022 à 2026 que le Groupe Volkswagen a présenté au mois de décembre. Ces plans prévoient une hausse des dépenses d’investissement et des coûts de développement de l’électro-mobilité d’environ 50% par rapport à la planification précédente, soit un total de 52 milliards d’euros.

Principaux modèles 100 % électriques vendus par le Groupe en 2021 (en unités)

– Volkswagen ID.4 : 119 600

– Volkswagen ID.3 : 75 500

– Audi e-tron (y compris Sportback) : 49 200

– ŠKODA Enyaq iV : 44 700

– Volkswagen e-up! : 41 400

– Porsche Taycan (y compris Turismo) : 41 300

Évolution des livraisons dans les régions en 2021

Au total, 3 518 700 véhicules ont été livrés en Europe (-2,7%). En Europe de l’Ouest, 2 860 400 clients ont pris possession d’un véhicule du Groupe (-2,7%). Les véhicules 100% électriques sont très prisés dans cette région, puisqu’ils représentent 10,5% des livraisons du Groupe en Europe de l’Ouest (2020 : 6,2%). Cela fait clairement du Groupe le leader européen du marché des véhicules 100% électriques. La demande de véhicules 100% électriques a été encore plus forte en Allemagne où les ventes de véhicules 100% électriques représentent 11,4% des livraisons du Groupe (2020 : 5,9%). Sur ce marché, 991 900 véhicules ont été livrés au cours de l’année, toutes motorisations confondues (-9,6%). En Europe Centrale et de l’Est, les livraisons ont baissé de 2,8% avec 658 300 véhicules livrés.

En Amérique du Nord, 908 400 clients ont pris possession d’un véhicule neuf du Groupe, soit une hausse significative de 15,6%. Cette évolution positive est notamment conduite par les États-Unis où les livraisons ont augmenté de 16,9% pour atteindre 671 800 unités. Le Groupe a triplé ses livraisons de véhicules 100% électriques sur son plus grand marché nord-américain par rapport à l’année précédente pour atteindre 37 200 véhicules, ce qui le place en deuxième position sur ce marché.

Le Groupe a également amélioré ses livraisons en Amérique du Sud par rapport à l’année précédente. Un total de 514 600 véhicules ont été livrés, soit une hausse de 5,1%. Au Brésil, le plus grand marché de la région, les livraisons se sont maintenues pratiquement au niveau de l’année précédente avec 376 500 unités vendues (-0,3%).

En Asie-Pacifique, les livraisons ont baissé de 12,4% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 3 610 600 unités. La Chine, le plus grand marché du Groupe, a été parmi les pays les plus durement touchés par les pénuries de semi-conducteurs. Les livraisons y sont en baisse de 14,1% pour s’établir à 3 304 800 unités. L’offensive électrique a également porté ses fruits dans cette région, conduisant à la plus forte croissance du volume de véhicules 100% électriques qui a été multiplié par quatre avec 92 700 véhicules livrés.

Photos : Volkswagen