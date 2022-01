Projet NFT : Lamborghini présente la Space Key exclusive issue de la Lune

Automobili Lamborghini annonce le premier projet NFT (jeton non fongible) de l’histoire de l’entreprise. Des messages sur les réseaux sociaux autour du thème « To the Moon » y ont fait allusion ; à présent, l’œuvre d’art sur le thème de l’espace, la dénommée Lamborghini Space Key, a été officiellement révélée et sera bientôt mise aux enchères.

Au cœur de ce projet exclusif, développé en collaboration avec un artiste dont le nom n’a pas encore été dévoilé et limité à cinq unités, se trouve un morceau de matériau composite en fibre de carbone avancé que Lamborghini a envoyé vers la Station spatiale internationale (ISS) en 2019 dans le cadre d’un projet de recherche conjoint. Après le retour de l’espace et tous les tests pertinents menés aux fins de la recherche, le matériau composite en fibre de carbone fait maintenant partie de la Space Key. Ces matériaux marquent une autre étape importante pour l’entreprise, cette fois comme une porte d’entrée dans le monde des NFT.

Chacune des cinq Space Keys est liée à une œuvre d’art exclusive et purement numérique du même artiste grâce au code QR situé au verso de la fibre de carbone.

« L’innovation est un élément profondément ancré dans l’ADN de Lamborghini. En tant qu’entreprise leader dans les matériaux composites en fibre de carbone dans le secteur automobile, nous avons repoussé les limites il y a deux ans et demi avec le projet de recherche commun dans l’espace. Aujourd’hui, l’entrée dans le métavers est une nouvelle preuve que Lamborghini est toujours en quête de nouveaux horizons. Le monde des NFT nous a appelés et nous sommes ravis de nous engager auprès de cette communauté passionnée et innovante. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini.

Lamborghini entre dans le monde des NFT en coopération avec NFT PRO. D’autres détails seront partagés dans les jours et semaines à venir, notamment le nom de l’artiste de la Space Key et de l’œuvre d’art numérique, la nature de cette œuvre d’art unique, la maison de vente aux enchères, ainsi que la date et l’heure de la vente aux enchères avec le lien vers l’enregistrement de la vente.

Que sont les NFT ?

Les NFT (jetons non fongibles) sont des identifiants uniques enregistrés sur un registre distribué connu sous le nom de Blockchain (ou chaîne de blocs) et liés à un actif numérique comme des photos, des vidéos, de la musique ou d’autres enregistrements (par exemple, les numéros VIN des véhicules). Chaque jeton est unique, et permet à son propriétaire de garantir l’authenticité, la rareté, la programmabilité et la traçabilité des actifs sur Internet.

Qui est NFT PRO ?

NFTPro est la solution de NFT d’entreprise en marque blanche numéro un pour les marques mondiales, permettant de créer des campagnes NFT en toute simplicité, faciles à exécuter et conformes à l’image et à l’identité de la marque. Grâce à leur plateforme calibrée pour les entreprises, à leur méthodologie exclusive et à leur support de niveau entreprise, la société aide les sociétés mondiales à élaborer des stratégies, à créer, à vendre et à distribuer des actifs numériques authentiques reposant sur les NFT afin d’impliquer les communautés, de générer de nouvelles sources de revenus et de stimuler les ventes croisées de produits physiques tout en garantissant le contrôle total de l’entreprise, la durabilité et la conformité réglementaire mondiale.

Photos : Lamborghini