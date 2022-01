Des légendes du ski au championnat Porsche Sprint Challenge Scandinavia 2022

Le championnat 2022 du Porsche Sprint Challenge Scandinavia accueille Aksel Lund Svindal et Ingemar Stenmark. Les légendes du ski alpin troquent les montagnes contre les pistes de course et seront coéquipiers pour la prochaine saison de course en Scandinavie.

Aksel Lund Svindal et Ingemar Stenmark sont de véritables superstars du ski alpin. Ensemble, ils ont chacun remporté deux médailles d’or olympiques et respectivement 36 (Lund Svindal) et 86 (Stenmark) en Coupe du monde. L’été prochain, les légendes du ski troqueront les montagnes contre des pistes de course et deviendront coéquipiers pour une saison complète de compétition, dans la nouvelle série de courses à succès Porsche Sprint Challenge Scandinavia.

« Je dois admettre que j’ai été surpris quand Ingemar et Porsche Suède m’ont demandé si je voulais faire partie de l’équipe, car je n’ai pas beaucoup d’expérience dans la course de voitures de sport, mais j’ai vraiment hâte de faire partie du Porsche Sprint Challenge Scandinavia. », a déclaré Lund Svindal.

Né en Norvège, l’ambassadeur de la marque Porsche n’a jamais couru en sport automobile mais n’est pas étranger à la vitesse et à l’adrénaline. Au cours de sa carrière sur les pistes, il est devenu le roi de la vitesse, remportant 14 victoires en descente et 17 victoires en super-G en Coupe du monde. « C’est un grand honneur, et je suis vraiment motivé pour en savoir plus sur la course. Je sais que ça va être amusant, et c’est à bien des égards exactement ce que Porsche représente pour moi : de bons moments et une passion pour la conduite. », a ajouté Lund Svindal.

Le fan de voitures de sport concourra avec Porsche Racing Experience avec le numéro de course 82. Son coéquipier numéro 56 est un autre géant des pistes et le skieur alpin le plus titré de tous les temps : le Suédois Ingemar Stenmark. Les deux hommes piloteront la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.

« La course est très amusante. J’ai déjà une saison de championnat derrière moi et j’y ai vraiment pris goût. Il y a tellement de similitudes avec le ski à grande vitesse, comme les virages avancés et l’analyse minutieuse le parcours. J’attends avec impatience la saison à venir et de concourir avec et contre Aksel. », a déclaré Stenmark.

Le Porsche Sprint Challenge Scandinavia est une série de courses pour les jeunes talents et les pilotes semi-professionnels qui souhaitent passer des courses de clubs à un championnat entièrement géré par Porsche Motorsport. La série se déroule pendant les week-ends de course communs avec le championnat de course d’élite Porsche Carrera Cup Scandinavia.

« Avoir Aksel Lund Svindal et Ingemar Stenmark dans le Porsche Sprint Challenge Scandinavia est un rêve devenu réalité. Ingemar nous a montré en 2021 la rigueur et la motivation avec lesquelles il s’attaque à de nouveaux défis. Maintenant, nous sommes impatients de suivre le combat sur la piste avec lui et Aksel au cours de la saison à venir », a déclaré Raine Wermelin, directeur de Porsche Suède.

Le Porsche Sprint Challenge Scandinavia sera diffusé en direct sur le service de streaming Viaplay, dans le cadre de la couverture de la Porsche Carrera Cup Scandinavia, le principal championnat de course de la région.

Photos : Porsche