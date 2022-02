Nouveau VW Amarok : un pick-up au design impressionnant

Le nouveau Volkswagen Amarok sera lancé sur le marché mondial en 2022 avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles figurent de nombreux systèmes d’assistance à la conduite introduits pour la première fois sur ce segment et qui rendront la conduite quotidienne beaucoup plus confortable. Cette version entièrement repensée, avec ses nombreuses fonctions pratiques, apportera au nouveau « loup » des caractéristiques tout-terrain améliorées par rapport aux générations précédentes, grâce à une garde au sol surélevée.

Le nouveau pick-up de Volkswagen Véhicules Utilitaires embarque une fois encore un moteur V6 TDI, qui ne ravira pas uniquement les passionnés actuels de l’Amarok, mais également de nouveaux groupes de clients. L’extérieur du nouveau pick-up sportif est encore plus finement ciselé et promet beaucoup de couple et de puissance de traction. De plus, l’habitacle, est plus premium que jamais.

Grâce au confort, au concept de commande, à la connectivité et à l’ambiance de l’espace intérieur entièrement repensé, le nouvel Amarok place la barre nettement plus haut pour les pick-up du segment B offrant une tonne de charge utile.

« Nous mettons l’accent sur le design avant différencié et expressif de notre pick-up, qui porte avec fierté la signature charismatique Amarok, reproduite en lettres larges sur le hayon de chargement arrière. La styling bar élégante qui prolonge visuellement la double cabine au niveau du plateau de chargement donne, une fois encore, à l’extérieur de l’Amarok des proportions dynamiques, aérodynamiques et très puissantes. », explique Albert-Johann Kirzinger, Directeur Design de Volkswagen Véhicules Utilitaires. Inutile de dire qu’il est possible de placer une Euro-palette entre les passages de roues et que les chargements peuvent être arrimés en toute sécurité.

L’extérieur du nouvel Amarok a été rallongé de 10 cm par rapport au premier modèle pour atteindre 5,35 mètres et son châssis sera également plus large que la version actuelle. Cela se traduit, par exemple, par un espace accru pour les jambes au niveau de la deuxième rangée de sièges.

Le VW Amarok est produit en série depuis 2010. Son nom vient de la langue des Inuits nord-américains et signifie « loup ». La deuxième génération, équipée d’un moteur diesel V6 de série, ravit les clients des marchés de l’Amarok depuis 2016. Plus de 815 000 véhicules ont été vendus en 12 ans. Développée par des équipes en Australie et en Europe, la dernière version du pick-up haut de gamme sera à l’avenir produite dans la ville sud-africaine de Silverton, étant un cousin du Ford Ranger avec qui il partage sa base.

Photos : Volkswagen