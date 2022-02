Une Porsche 718 Spyder RS aux côtés du Cayman GT4 RS ?

Après le lancement réussi et le fort engouement pour le Cayman GT4 RS, Porsche envisagerait de lancer une version plus sportive du la 718 Boxster avec une version RS développant 500 ch grâce au moteur de la 911 GT3.

A l’occasion d’une interview donnée au média australien Drive.au au sujet de la possibilité d’une commercialisation d’une version GT4 RS découvrable sur base de la 718 Spyder, Andreas Preuninger – directeur de la gamme des modèles GT de Porsche – a déclaré : « Je pourrais imaginer quelque chose comme ça. Je pense que c’est gérable, faisable et intéressant, mais ce n’est pas confirmé. »

Le Dr Frank-Steffen Walliser, vice-président des gammes de modèles Porsche 911 et 718 (Boxster et Cayman), a ajouté : « Techniquement parlant, c’est possible. Si nous le faisons, je ne sais pas. La question est de savoir où le positionner. En tant que voiture à toit ouvert, ce n’est pas une voiture orientée piste, donc ce doit être quelque chose de différent. Comme toujours, nous avons beaucoup d’idées sur la table et nous devons prendre des décisions. Si vous la considérez comme une merveilleuse extension de l’idée RS à la plate-forme Boxster… aimerais-je voir une telle voiture ? Oui. »

Aujourd’hui rien n’est fait pour une entrée en production d’un tel modèle mais l’idée est bien présente au sein de Porsche.

Les futures versions des Porsche Boxster et Cayman seront disponibles en motorisations électriques à batteries, mais pour le moment le moteur thermique est toujours privilégié sur les gammes 718 Boxster, 718 Cayman et 911 en raison d’une demande toujours importante de la par des clients.

Photos : Porsche