Lancement d’un NFT 1:1 avec la dernière Lamborghini Aventador Coupé produite

Alors qu’Automobili Lamborghini s’apprête à électrifier sa gamme complète en 2023 et 2024, la légendaire super voiture de sport Aventador approche de la fin de sa production. Dans un projet sans précédent, la marque italienne met aux enchères la dernière Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé jamais produite et l’une des NFT, en collaboration avec deux des créateurs les plus emblématiques de notre époque, les artistes contemporains Krista Kim, Steve Aoki, et l’agence mondiale de narration de marque [INVNT GROUP]. La Lamborghini ‘Ultimate’ drop est la première supercar 1:1 NFT au monde, marquant la fin d’une ère réussie pour Lamborghini et faisant avancer la marque de supercars italiennes dans l’ère numérique.



Pour la première fois, Lamborghini met aux enchères une super voiture de sport liée à un NFT exclusif, avant que le modèle haut de gamme de la marque de luxe italienne ne devienne un hybride rechargeable à moteur V12. L’heureux collectionneur fera partie de l’héritage emblématique de la marque et aura accès à des avantages VIP, qui incluent des aperçus virtuels exclusifs des futurs modèles Lamborghini en édition limitée, une visite privée du Museo Lamborghini et un « Meet and Greet » virtuel avec Steve Aoki et Krista Kim, ainsi que d’autres choses. Il n’y aura qu’un seul collectionneur qui possédera l’ultime objet de collection 1: 1 NFT Lamborghini qui pourra être partagé entre les générations à venir.

La drop est le premier NFT au monde jamais mis aux enchères avec une super voiture de sport physique. Lamborghini, Krista Kim et Steve Aoki, tous leaders dans leur propre domaine, redéfiniront l’espace supercar et NFT et combleront le fossé entre le monde physique et virtuel. La vente sera organisée dans le cadre d’une vente aux enchères en ligne dédiée par RM Sotheby’s, la plus grande maison de vente aux enchères de voitures de collection au monde.

« Lamborghini et la communauté NFT vont très bien ensemble, car nous partageons de nombreuses valeurs. Nous sommes tous les deux de jeunes innovateurs, à la recherche de projets inattendus et de solutions technologiques. Ce projet est très spécial pour nous car c’est une vraie première, un chemin que personne n’a jamais emprunté ; collaborer avec des esprits créatifs aussi exceptionnels le rend d’autant plus spécial. », explique Stephan Winkelmann, président et PDG d’Automobili Lamborghini.

Krista Kim crée les illustrations visuelles pour le NFT. Il mettra en vedette sa tristement célèbre Mars House et son travail de dégradé signature. Ses dégradés apparaîtront également dans la personnalisation sur mesure de la Lamborghini Aventador Coupé, rendue possible grâce au programme Ad Personam de Lamborghini. Elle a déclaré : « Cette Aventador est une légende, c’est la première supercar physique-numérique ! Lorsque des états de conscience supérieurs rencontrent une technologie et un design de pointe, nous voyons une beauté élevée à un autre niveau. Dans mon rêve Lamborghini NFT, j’envisage de méditer devant un sublime coucher de soleil sur Mars avec Steve, alors qu’il transforme le son du moteur en une ambiance méditative. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de donner vie à cette vision dans la voiture physique et le NFT. »

Steve Aoki fournira la piste développée sur mesure pour le NFT, une bande-son exclusive pour la voiture physique inspirée de la dernière Aventador et consultera sur la conception du NFT et la personnalisation de la voiture physique : « Je suis honoré d’être partenaire de Lamborghini & Krista Kim sur ce projet historique ! La goutte signifie l’intersection ultime – où le monde physique, l’art numérique et la musique ne font qu’un. Chaque élément de conception de cette voiture est utile. Il a vraiment sa propre histoire, et c’est pourquoi je voulais que mon morceau de musique reflète son énergie soul – l’ambiance, l’esprit et la puissance. »

Ces trois marques emblématiques, en partenariat avec [INVNT GROUP] et son portefeuille de disciplines, se sont réunies pour développer de manière créative le NFT. « Cet événement sera probablement l’une des drops NFT les plus prolifiques de cette année et sera certainement l’une des enchères automobiles les plus historiques de tous les temps. Notre collaboration avec Lamborghini, Steve Aoki et Krista Kim est une représentation de notre innovation sans limite pour rapprocher les marques et les artistes. Je suis plus que fier de l’ensemble de notre groupe mondial, notamment de notre équipe d’innovation à Singapour, d’INVNT.ATOM, de HEVĒ, notre studio de contenu numérique, et de notre équipe marcomms [INVNT GROUP]. », a déclaré Scott Cullather, PDG de [INVNT GROUP].

Lamborghini et INVNT GROUP ont uni trois formes d’art : le design, la musique et la technologie de pointe pour créer une collaboration inédite avec les talents des artistes Krista Kim et Steve Aoki.

La dernière Lamborghini Aventador Coupé et 1:1 NFT est une célébration des réalisations du constructeur automobile en matière de technologie, de design et d’ingénierie alors qu’elle projette son héritage emblématique dans le futur.

L’exclusive Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé NFT sera mise aux enchères par RM Sotheby’s le 19 avril à 18h00.

Photos – Vidéo : Lamborghini