Road trip Lamborghini dans les Cairngorms écossais

Les voitures Lamborghini – Aventador, Huracán et Urus, ont parcouru les Cairngorms écossais au début de l’hiver 2021 à la recherche d’itinéraires de conduite parfaits.

Un grand nombre de modèles Lamborghini colorés ont parcouru plus de 320 km à travers les routes écossaises, en partant de la ville d’Édimbourg et en passant par des stations de ski encore fermées et le plus haut village des Highlands écossais, Tomintoul.

Les paysages spectaculaires ont contrasté avec la couleur brillante des voitures : une Aventador SVJ Roadster (orange Arancio Fux) avec une Aventador S (bleu Blu Dedalo) ; la gamme complète Huracán EVO comprenant des coupés à quatre roues motrices (vert Verde Shock, orange Arancio Dac) et un Huracán EVO Spyder (blanc Bianco Asopo), accompagnés de coupés Huracán à propulsion et Spyder (blanc Bianco Canopus et jaune Giallo Tenerife). Un Huracán STO (gris Grigio Titans) a également affronté les longues étendues et les courbes des routes des Highlands écossais, avec les vallées vides célébrant les moteurs atmosphériques Lamborghini.

Le design et les couleurs des voitures ont fait tourner les têtes autant que le son, la visite englobant les propres installations artistiques des Cairngorms créées pour les voyageurs sur la route Snow Roads : « Still », juste à l’extérieur de Tomintoul, « The Watchers » by Lecht ski resort, et enfin « Contours » dans le col de Glenshee Cairnwell.

Au cours d’une nuit dans l’hotel The Fife Arms à Braemar, avec ses propres œuvres d’art originales et ses antiquités au nombre de plus de 15 000, les conducteurs des Lamborghini ont été transportés par des Urus, dans des couleurs telles que le orange Arancio Borealis, le jaune Giallo Inti et le gris Grigio Keres mat, au Cairngorms Dark Sky Park – le lieu plus septentrional d’Europe permettant d’apercevoir des étoiles dont Cor Tauri. La plus brillante étoile de la constellation du Taureau, Cor Tauri, est le surnom adopté par Lamborghini pour décrire son programme d’électrification des véhicules et de durabilité continue.

Photos : Lamborghini