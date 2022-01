Livre « Bertone – Italienische Auto-Ikonen » – Edition Delius Klasing

L’éditeur allemand Delius Klasing propose un beau livre complet sur le carrossier et designer italien Bertone : « Bertone – Italienische Auto-Ikonen », écrit par Gautam Sen et Michael Robinson.

Un livre complet sur l’histoire de Bertone et ses oeuvres

Bertone est un nom qui évoque beaucoup de projets automobiles, des concepts cars à des véhicules de série. C’est également synonyme de design automobile et de grands designers comme Giorgetto Giugiaro. Afin de rendre hommage à l’un des plus grands carrossiers et designers de tous les temps, Delius Klasing s’est appuyé sur les auteurs Gautam Sen et Michael Robinson afin de publier un livre dédié présentant tout ce qu’il y a à savoir sur le légendaire designer automobile turinois et son univers.

En 1912, le charron Giovanni Bertone installe un atelier à Turin et réalise les châssis en bois des châssis SPA et Lancia. 102 plus tard, en 2014, l’entreprise a cessé d’exister. Son ultime designer était Michael Robinson, co-éditeur avec Gautam Sen de ce volume superbement fourni.

Les photos de qualité en couleur – au nombre de 344 – sont en grande partie dues à Makarand Baokar qui a mis en valeur les différents concept cars présentés tout comme des modèles de série ayant été dessinés pour des constructeurs automobiles.

Chronologiquement, les chapitres retracent l’ascension et la chute de la Maison Bertone et les coups de génie de ses maîtres designers. La star des années 1950 était Franco Scaglione avec l’Alfa Romeo Giulia, un exemple d’élégance automobile.

D’autres noms bien connus pour leurs chefs d’œuvres sont également mis en avant comme Marc Deschamps et notamment Marcello Gandini qui a créé la Miura et la Countach. Il a également imaginer des concepts Citroën aux formes futuristes.

De nombreux prototypes de différentes marques automobiles sont présentés : Fiat, Ferrari, Lancia, Lamborghini, Porsche, NSU, Opel, Chrysler, Chevrolet, Skoda et Jaguar. Citons quelques modèles comme les Lamborghini Countach, Lamborghini Miura, Alfa Romeo Giulietta, Lancia Stratos HF, NSU Trapeze, Lamborghini Espada, Alfa Romeo Montreal, Fiat/Bertone X1/9, Ferrari 308 GT4, Volvo Tundra, Citroën Zabrus, Bertone Genesis, Porsche Karisma, BMW C1, Aston Martin Jet 2, …

Au fil des décennies, Bertone a réalisé une collection incomparable de prototypes et de modèles de série exceptionnels, conservés dans son propre musée à Turin. L’équipe autour de Gautam Sen et Michael Robinson a re-photographié plus de 60 de ces icônes et fournit des informations de fond intéressantes sur plus de 300 pages.

Avec la fin de Bertone en 2014, il reste d’innombrables voitures de luxe et voitures de sport italiennes qui portent le cachet indubitable de la Carozzeria Bertone.

Avis

Ce livre très complet est une vraie mine d’or pour les passionnés de design, d’automobile et de belles carrosseries, retraçant l’histoire complète du mythique Studio Bertone de 1912 à sa fin en 2014. Les différentes voitures extravagantes créées par la société design italienne sont superbement bien en avant via leurs illustrations sur 320 pages en grand format et sur papier glacé de grande qualité.

Cet ouvrage (uniquement en allemand avec beaucoup plus de photos que de texte) invite le lecteur à se plonger dans une époque formatrice, au cours de laquelle les designers inventifs de Bertone ont continuellement produit de véritables icônes automobiles et ont ainsi contribué de manière significative à la réputation de l’Italie en tant que centre mondial du design sophistiqué.

Bref, c’est un livre pour tous les fans de design de véhicules extraordinaires et de superlatifs automobiles !

Le livre « Bertone – Italienische Auto-Ikonen » est disponible dans certaines libraires et notamment sur amazon :



Caractéristiques

320 pages

344 photos en couleur

Auteurs : Gautam Sen, Michael Robinson

Dimensions : 30 x 24,5 x 3,3 cm

Langue : allemand

Publication : Septembre 2021

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3667118325

Prix : 49,90 euros

Photos : 4Legend.com