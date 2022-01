SAIC Audi ouvre le plus grand magasin Audi du monde à Shanghai

Deux étages et un total de 2 400 mètres carrés : avec la House of Progress (HoP) à Shanghai, SAIC Audi a ouvert le 1er janvier 2022 le plus grand magasin de ce type au monde. Dans le cadre de l’inauguration, la société partenaire chinoise a présenté toute la famille A7 L. Outre l’Audi A7 L 55 TFSI, qui sera livrée à partir de janvier, les visiteurs peuvent également découvrir la nouvelle Audi A7 L 45 TFSI et les concept-cars Audi skysphere concept et Audi grandsphere concept.

La House of Progress est située au siège du groupe SAIC à Shanghai et sert de nouveau magasin phare SAIC Audi. Il s’agit également du premier HoP d’Audi en Chine et offre une expérience client unique : au premier étage, de nouveaux produits peuvent être explorés et diverses expositions technologiques offrent une expérience de marque fascinante. Au deuxième étage, les clients peuvent se retrouver dans des espaces exclusifs et s’attarder dans un salon. En plus d’un café-bar et de salons pour les clients, il y a aussi un espace parents-enfants.

Entre art et high-tech

Le concept consiste en une combinaison extraordinaire, rappelant une galerie d’art et un centre technologique, et vise à transmettre la philosophie d’Audi : une esthétique émotionnelle associée à une technologie qui place l’humain au centre. Dans le HoP, les clients peuvent découvrir l’histoire et la technologie d’Audi. De plus, ils peuvent découvrir la culture de Shanghai, la plus grande ville de la République populaire de Chine. L’atmosphère dans le HoP est caractérisée par l’art et la haute technologie dans une égale mesure.

Outre l’expérience elle-même, le HoP est également synonyme de service client efficace et est emblématique de la qualité et de la proximité client de SAIC Audi à chaque phase du cycle de vie client. L’application Audi Butler disponible depuis avril 2021 est un élément important. Les clients peuvent l’utiliser pour se connecter facilement à SAIC Audi. « Pour nos fans, le HoP devient un club exclusif dans la ville. », a déclaré Thorsten Godulla, président Ventes & Marketing chez SAIC Audi. L’entreprise s’en sert pour souligner ses ambitions en matière de service à la clientèle : une Audi doit enrichir le quotidien des gens, donner aux clients un sentiment d’appartenance et offrir une expérience qui dépasse leurs attentes du début à la fin.

Début d’une nouvelle ère de mobilité automobile dans le segment du luxe

Lors de l’ouverture, SAIC Audi a livré la nouvelle Audi A7 L 55 TFSI à dix clients chinois. Chaque modèle a été spécifiquement fabriqué selon leurs désirs individuels. Par la suite, SAIC Audi a livré des véhicules supplémentaires à des clients en Chine. L’ensemble du processus de service est toujours accompagné par l’application Audi Butler pour assurer une expérience client optimale.

La nouvelle ère de la mobilité automobile dans le segment du luxe ne fait que commencer. Dès maintenant, la nouvelle Audi A7 L 45 TFSI est également disponible en Chine. Le modèle d’entrée de gamme de 245 ch (180 kW) est livré avec la communication 5G en équipement standard et est configuré avec des fonctions V2X pour la mobilité en réseau. Entre autres choses, le véhicule propose également des phares LED HD Matrix 2.0 et des clignotants dynamiques, un régulateur de vitesse (Cruise Control System, CCS) et l’Audi Virtual Cockpit. Audi lane assist et le système de sécurité Audi pre sense basic offrent une assistance intelligente au conducteur. « Tous les véhicules présentent une qualité supérieure et l’ADN sportif de la marque Audi. Un design extraordinaire rencontre le nec plus ultra en matière de performances et de technologie de pointe. », a déclaré le Dr Jia Mingdi, responsable du marketing de SAIC.

Créer un parcours client unique

SAIC se considère comme un moteur de l’innovation dans l’industrie et recherche activement une collaboration avec divers partenaires et acteurs sociaux en Chine. Dr Jürgen Unser, président d’Audi China, a déclaré : « La coopération entre Audi et SAIC vise à créer un parcours client unique qui place les personnes au centre et offre une expérience de marque qui représente un style de vie unique. Dans la House of Progress de Shanghai, nos clients peuvent découvrir ce qu’Audi représente. »

Photos : Audi