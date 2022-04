Audi au Sommet Ludwig Erhard : guerre en Ukraine, révolution énergétique et durabilité

AUDI AG est depuis de nombreuses années partenaire du Ludwig Erhard Gipfel (Sommet Ludwig Erhard), un rassemblement de décideurs du monde des affaires, de la politique, de la science et des médias. Fournissant des voitures électriques et hybrides rechargeables, Audi gère le service de navette pour les invités en tant que partenaire de mobilité de l’événement. En outre, le PDG d’Audi, Markus Duesmann, est l’orateur principal de la Journée de l’innovation et de la science et Hildegard Wortmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des ventes et du marketing, participe à une table ronde sur la durabilité et la transformation

Le Sommet Ludwig Erhard est une rencontre annuelle au plus haut niveau des leaders d’opinion et des décideurs du monde des affaires et de la politique organisée par le Weimer Media Group. L’événement est organisé par le gouverneur de Bavière, Markus Söder, et se tient à Tegernsee, dans le sud de la Bavière. La liste des conférenciers de cette année comprenait Joachim Gauck, Karl Lauterbach, Lars Klingbeil et Friedrich Merz. En plus des contributions de Markus Duesmann et Hildegard Wortmann, Audi, partenaire de mobilité de longue date du sommet, a présenté ses dernières voitures électriques, comme l’Audi A6 Avant e-tron concept récemment dévoilé.

Voici un résumé des messages clés :

Markus Duesmann sur la guerre en Ukraine…

« La paix en Europe est la pierre angulaire de notre prospérité et nous devons y revenir le plus rapidement possible. C’est aussi le seul moyen de rester une puissance économique à égalité avec les États-Unis et la Chine.

Il est admirable de voir comment les fournisseurs ukrainiens continuent de travailler dans ces conditions à haut risque et sont en mesure de garantir environ la moitié de la production. Nous nous engageons à travailler avec eux sur le long terme, même si la production nécessitait un déplacement vers des sites dans d’autres pays à court terme. »

Sur l’impact de la guerre…

« La baisse subventionnée des prix des carburants ne soutient pas l’objectif réel de réduction des combustibles fossiles. Nous devons prendre cette terrible guerre comme un catalyseur pour accélérer considérablement la transition vers les énergies renouvelables qui est de toute façon nécessaire.

La pénurie de matières premières prouve qu’il est grand temps de tracer un nouveau cap et de faire du concept d’économie circulaire la base de nos réflexions. Cela nous permettra également de devenir plus indépendants.

La mondialisation a apporté croissance et prospérité au monde. Nous n’avons pas l’intention de revenir en arrière et nous ne le ferons pas. Nous restons de fervents défenseurs du libre-échange et de la collaboration mondiale. »

Sur l’électromobilité et la révolution énergétique…

« L’énergie verte continuera d’être une denrée rare dans un avenir prévisible, nous devons donc tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Et l’utilisation la plus efficace dans les transports est la propulsion électrique.

Selon nous, l’industrie automobile allemande doit concentrer tous ses efforts sur les entraînements électriques à batterie pour la mobilité individuelle – précisément parce que des niveaux d’investissement aussi élevés sont nécessaires pour construire une infrastructure de recharge adéquate. Je suis fermement déterminé à en faire la technologie de choix. C’est pourquoi je suis également favorable à la suppression progressive de l’incitation à l’achat d’hybrides rechargeables à la fin de cette année.

Si nous utilisons l’hydrogène vert comme vecteur d’énergie pour nos véhicules, cette quantité ne sera pas disponible pour la défossilisation dans d’autres domaines comme l’industrie sidérurgique.

Les énergies locales augmentent notre indépendance vis-à-vis des importations d’énergie. C’est pourquoi nous avons besoin de procédures d’approbation plus rapides pour faciliter l’expansion des énergies renouvelables ainsi qu’une expansion accélérée de l’énergie éolienne, en plus du photovoltaïque, en particulier en Bavière. »

Hildegard Wortmann sur la gestion durable…

« La durabilité est la condition préalable à la liberté personnelle et entrepreneuriale. Notre entreprise assume ses responsabilités et montre où nous en sommes. Vorsprung 2030 est notre stratégie d’entreprise qui décrit clairement notre future feuille de route.

Les entreprises qui ne sont pas guidées par les critères ESG aujourd’hui ne seront plus pertinentes demain. C’est pourquoi nous avons intégré les critères ESG dans toutes les décisions d’entreprise et de produit et adoptons une vision holistique de la durabilité.

Maintenir la mobilité individuelle signifie l’autodétermination et l’indépendance – et n’est en aucun cas une contradiction. Il s’agit maintenant de rendre la mobilité individuelle durable. En d’autres termes, la durabilité est la nouvelle prime. »

Sur l’e-mobilité…

« Pour vraiment parvenir à un retournement durable de la mobilité, nous devrons étendre le plus rapidement possible l’infrastructure de recharge et les énergies renouvelables. L’ensemble du système d’électromobilité doit être facile à vendre, du véhicule à l’écosystème.

Notre décision précoce en faveur de la mobilité électrique durable est soutenue par une forte demande des clients. Forts de cette dynamique, nous élargissons systématiquement notre portefeuille électrique. »

Sur les avantages de la transformation…

« Nous devons considérer les défis du futur comme des opportunités et non comme des menaces. Façonner la transformation et rendre le monde meilleur nécessite une approche et une collaboration à long terme.

Pour nous, l’avenir est une attitude. Malgré la crise, nous gardons un œil attentif sur nos voies stratégiques et notre viabilité future et poursuivons une croissance rentable avec un accent clair sur l’électromobilité.

Nous devons assumer la responsabilité de façonner l’avenir. Cela signifie préserver nos ressources naturelles, stopper le changement climatique, créer des emplois modernes et tirer parti des technologies qui rendent notre société plus inclusive et résiliente. Ce type de Vorsprung est plus urgent que jamais. »

Photos : Audi