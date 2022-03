Solides résultats du Groupe Volkswagen en 2021 et poursuite de sa transformation vers NEW AUTO

Le groupe Volkswagen a prouvé la robustesse de son modèle économique en 2021. L’entreprise a accru sa résilience globale et amélioré ses capacités à faire face aux contraintes. Les frais généraux ont été réduits avec succès, la discipline d’investissement était élevée et le seuil de rentabilité a été abaissé. Dans le même temps, Volkswagen a fait avancer sa transformation vers NEW AUTO. Un bénéfice solide a été réalisé malgré de forts vents contraires dus aux pénuries de semi-conducteurs qui ont entraîné une baisse des ventes de véhicules d’environ 600 000 unités par rapport à 2020. Cela représente 2,4 millions d’unités de moins qu’en 2019. Bien que les volumes de ventes aient diminué de 6% par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires a augmenté de 12% à 250,2 milliards d’euros. Le résultat d’exploitation avant éléments exceptionnels a presque doublé par rapport à 2020 et atteint un niveau solide de 20,0 milliards d’euros. Le rendement d’exploitation des ventes avant articles spéciaux a également grimpé à 8,0% après 4,8% l’année précédente. La clé de cette performance financière était un meilleur mix et une tarification favorable. La division automobile a généré un flux de trésorerie net solide de 8,6 milliards d’euros, soit une augmentation de 35% d’une année sur l’autre. La liquidité nette de la Division Automobile est restée quasiment inchangée par rapport à fin 2020, à 26,7 milliards d’euros. Cependant, cela correspond à une augmentation de plus de 5 milliards d’euros depuis la fin de 2019, malgré la multitude d’étapes de transformation qui ont été prises au cours de cette période, y compris l’acquisition de Navistar. Le Directoire et le Conseil de surveillance proposent un dividende de 7,50 euros par action ordinaire et de 7,56 euros par action privilégiée, soit une augmentation de 56% par rapport à 4,80 euros ou 4,86 euros, respectivement, l’année précédente. Cela équivaut à un taux de distribution de 25,4%. Le bénéfice par action ordinaire s’est élevé à 29,59 euros (16,60 euros en 2020) et le bénéfice par action privilégiée à 29,65 euros (16,66 euros en 2020).

Arno Antlitz, directeur financier du Groupe Volkswagen, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, nous avons appris à mieux atténuer l’impact des crises sur notre entreprise. Je suis convaincu que nous ferons le meilleur usage possible de ces expériences pour rester sur la bonne voie en ces temps difficiles. En 2021, nous avons renforcé notre robustesse globale en réalisant de meilleures marges, en réduisant les frais généraux, en abaissant notre seuil de rentabilité et en maintenant la discipline en matière d’investissements. Nos récompenses ont été des résultats et des flux de trésorerie solides. Dans le même temps, nous n’avons fait aucun compromis en ce qui concerne les investissements futurs et sommes allés de l’avant pour devenir un fournisseur de mobilité durable, piloté par logiciel. »

En raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, les ventes de véhicules du Groupe Volkswagen en 2021 ont diminué de 6,3% pour atteindre 8,6 millions. Cependant, le succès de l’offensive électronique a continué de s’accélérer, les livraisons mondiales de véhicules électriques à batterie (BEV) ayant presque doublé pour atteindre 452 900 unités. Le Groupe Volkswagen est le leader du marché européen des BEV avec une part de marché d’environ 25% et a atteint la deuxième position sur le marché clé des États-Unis avec environ 7,5%. En Chine, 92 700 BEV ont été livrés, soit plus de quatre fois le chiffre de 2020.

Un meilleur mix et des prix favorables ont été les principaux moteurs de l’amélioration de la qualité des revenus. En conséquence, le chiffre d’affaires a dépassé la baisse des ventes de véhicules et a augmenté de 12,3% pour atteindre 250,2 milliards d’euros (contre 222,9 en 2020). Le Groupe Volkswagen a réalisé un bénéfice et une marge solides malgré la vente de quelque 2,4 millions de véhicules de moins qu’en 2019. Le bénéfice d’exploitation avant éléments exceptionnels a presque doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 20,0 (10,6) milliards d’euros, ce qui se traduit par un retour opérationnel sur les ventes avant éléments exceptionnels. articles de 8,0% (4,8% en 2020). Le bénéfice avant impôts du groupe Volkswagen a augmenté de 72,5 % pour atteindre 20,1 (11,7) milliards d’euros. Le rendement des ventes avant impôt s’est établi à 8,0% (5,2). Le bénéfice après impôts a augmenté de 74,8 % pour atteindre 15,4 (8,8) milliards d’euros.

La division automobile a généré un flux de trésorerie net solide de 8,6 (6,4) milliards d’euros, soit une augmentation de 35,4% par rapport à l’année précédente. La liquidité nette est restée quasiment inchangée à 26,7 milliards d’euros (26,8). Cependant, cela correspond à une augmentation de plus de 5 milliards d’euros depuis la fin de 2019, malgré la multitude d’étapes de transformation qui ont été prises au cours de cette période, y compris l’acquisition de Navistar. Pierre angulaire pour devenir un fournisseur de mobilité durable et logicielle, le Groupe Volkswagen investit dans l’extension de ses capacités de développement de logiciels et de conduite autonome, ainsi que dans l’expansion de son portefeuille de véhicules électriques à batterie. Ainsi, les coûts de recherche et développement de la division automobile ont augmenté de 12,2% pour atteindre 15,6 (13,9) milliards d’euros, le ratio R&D restant à 7,6%. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, le Groupe VW a maintenu une discipline élevée et a réussi à réduire les dépenses de plus de 500 millions d’euros à 10,5 (11,1) milliards d’euros. Cela correspond à un ratio réduit de capex sur chiffre d’affaires de 5,1% (6,1).

Perspectives

Le Groupe Volkswagen prévoit que, compte tenu des conditions de marché toujours difficiles, les livraisons aux clients en 2022 seront de 5 à 10% supérieures à celles de l’année précédente. Cela suppose que la pandémie de Covid-19 ne se reproduira pas et que les pénuries de produits intermédiaires et de matières premières deviendront moins intenses. L’exercice 2022 continuera d’être marqué par des pénuries d’approvisionnement dues à la pénurie structurelle de semi-conducteurs. L’offre de semi-conducteurs devrait s’améliorer au second semestre de l’année, par rapport au premier semestre.

Le Groupe Volkswagen s’attend à ce que le chiffre d’affaires soit de 8 à 13% supérieur à celui de l’année précédente. En termes de résultat d’exploitation pour le Groupe, un rendement opérationnel des ventes de l’ordre de 7,0% à 8,5% en 2022 est prévu.

Dans la division automobile, le ratio de R&D devrait s’établir à environ 7% et le ratio des investissements sur le chiffre d’affaires à environ 5,5% en 2022. Au cours de l’année en cours, l’entreprise prévoit que les sorties de trésorerie résultant du diesel augmenteront et que les fusions et les acquisitions seront au niveau de l’année précédente. En tenant compte de toute sortie de trésorerie liée à la procédure antitrust de l’UE contre Scania, le flux de trésorerie net devrait se situer dans la même fourchette que l’année précédente. En 2022, la liquidité nette de la division automobile devrait être jusqu’à 15% supérieure à celle de l’année précédente. Le retour sur investissement (ROI) devrait se situer entre 12% et 15%.

Toutefois, ces orientations sont soumises à l’évolution de la guerre en Ukraine et en particulier à l’impact sur les chaînes d’approvisionnement du Groupe VW et sur l’économie mondiale dans son ensemble. Au moment de la préparation de ces perspectives, il existe un risque que les derniers développements de la guerre en Ukraine aient un impact négatif sur les activités du Groupe Volkswagen. Cela peut également résulter de goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement. À l’heure actuelle, il n’est pas encore possible d’évaluer de manière concluante les effets spécifiques. Il n’est pas non plus possible à ce stade de prédire avec suffisamment de certitude dans quelle mesure une nouvelle escalade potentielle de la guerre en Ukraine aura un impact sur l’économie mondiale et la croissance de l’industrie au cours de l’exercice 2022.

Photos : Volkswagen