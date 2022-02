Un road trip Bentley exclusif au Royaume-Uni facturé 13 438 euros par client

Bentley Motors propose à ses clients un voyage de découverte unique au volant d’une Bentley à travers de superbes paysages britanniques, notamment le Peak District, les Yorkshire Dales et les Cairngorms. L’itinéraire à couper le souffle commence au domicile de Bentley Motors à Crewe, dans le Cheshire, et se termine au Macallan Estate, dans la région protégée du Speyside en Écosse. L’année dernière, Bentley Motors et The Macallan ont annoncé un partenariat de marque majeur, et ce sera la première fois que les clients pourront découvrir les maisons des deux marques ensemble.

Des produits durables, de saison et d’origine locale seront servis aux participants tout au long du programme d’expériences culinaires. Nature, histoire, arts et culture, bien-être et détente seront aussi au rendez-vous.

Le programme de conduite inoubliable s’étend sur cinq jours de conduite épique et panoramique, avec quatre nuits dans des hébergements de luxe uniques, créant le voyage extraordinaire ultime.

Les clients peuvent accéder à des expériences généralement privées et exclusives, qui ne peuvent être proposées que par Bentley, y compris un dîner dans l’usine Bentley elle-même. Les clients auront à disposition une voiture pour voyager du Cheshire à l’Écosse; une chance de conduire une Bentley peut-être pour la première fois, ou pour les clients existants de découvrir de nouveaux modèles, dans une expérience de conduite unique. L’équipe Bentley Event offrira un service de conciergerie complet pour répondre à tous les besoins des clients tout au long du parcours.

Aperçu de l’itinéraire

Premier jour

À leur arrivée dans le Cheshire, les participants du monde entier seront accueillis par l’équipe Bentley dans le showroom phare de la marque CW1 House à Crewe. Un déjeuner privé sera servi avant que les invités ne soient transférés au cœur de Bentley : l’usine. Après une occasion unique de visiter le site, un dîner intime et privé aura lieu dans l’usine, chaque ingrédient provenant d’un rayon de 42 km.

Deuxième jour

Les invités rouleront en convoi, dans les derniers modèles de Bentley – la Continental GT, la Flying Spur et le Bentayga – vers le parc national de Peak District. Avec une courte pause au manoir historique, Fischer Barlow, le groupe continuera vers le nord en direction de la région de « Dark Peak ». Le déjeuner au Northcote par le chef, Lisa Goodwin Allen, sera accompagné d’une visite privée des jardins aromatiques de ce restaurant étoilé au Michelin. Situé dans les vallées du Yorkshire, l’hôtel de campagne géorgien Middleton Lodge jouera le rôle de maison pour la soirée, proposant des produits de saison cultivés avec amour et locaux pour le dîner.

Troisième jour

Une pratique de yoga guidée privée facultative aidera à équilibrer l’esprit, le corps et l’âme pour les clients lorsqu’ils se réveilleront au Middleton Lodge. Le convoi continuera dans les North Pennines et le parc national de Northumberland, offrant certaines des routes les plus spectaculaires au monde. En passant devant le mur d’Hadrien, les conducteurs se dirigeront vers les Scottish Borders pour déjeuner dans un manoir édouardien, niché dans la vallée de la Tweed.

Le voyage spectaculaire se poursuivra à travers des collines, en passant devant des abbayes envoûtantes, des demeures seigneuriales impressionnantes et des châteaux avant d’arriver à The Treehouses at Lanrick. Un joyau caché, offrant une véritable évasion dans un cadre boisé isolé, en bordure du parc national des Trossachs, cet hébergement véritablement vert ne fait aucun compromis sur le luxe. À la tombée de la nuit, le groupe se réunira pour rencontrer leur chef de la soirée, le célèbre Tony Singh. Un dîner en plein air avec des produits locaux de saison sera suivi d’une expérience guidée d’observation des étoiles avec l’astronome royal écossais Catherine Heyman.

Quatrième jour

En direction du nord-est vers les Cairngorms, les clients s’arrêteront pour des rafraîchissements à l’incomparable Fife Arms à Braemar, un lodge écossais vieux de 200 ans. Pionnier du recyclage et de l’upcycling, l’hôtel abrite une collection de plus de 16 000 antiquités et curiosités, ainsi que des œuvres d’art – de Picasso, Freud, Bruegel, aux aquarelles de SM la reine Victoria et de SAR le prince Charles.

Le voyage se poursuivra ensuite vers The Macallan Estate, situé dans 485 acres de campagne du Speyside et abritant la distillerie primée de la marque, conçue par des architectes de renommée internationale pour promouvoir la durabilité. L’expérience immersive inoubliable comprendra un repas dans un environnement à couper le souffle, une dégustation guidée et une expérience de distillerie privée. La destination finale de notre voyage célèbre le partenariat entre Bentley et The Macallan, partageant un aperçu du processus, de la production, des personnes et de la passion qui rendent leur whisky single malt si spécial. Un adieu pour les invités se terminera par une expérience culinaire privée spécialement organisée à la brasserie Elchies, avant de passer au séjour au Rothes Glen magnifiquement restauré.

Cinquième jour

Après un dernier petit-déjeuner, les chauffeurs transféreront les invités à l’aéroport international d’Aberdeen pour rentrer chez eux. Alternativement, le Caledonia Sleeper d’Inverness peut être organisé, offrant le trajet ferroviaire emblématique vers Londres.

Informations

Les places pour les voyages exclusifs sont limitées, avec seulement cinq couples dans chaque groupe ; le programme se déroulera du milieu à la fin de l’année 2022.

La participation sera au prix de 11 350 £ par personne (soit environ 13 438 euros), en occupation double. Des options de supplément single sont également disponibles. CE prix inclut l’utilisation d’une Bentley pour le road trip. Le forfait comprend également : l’hébergement, la nourriture, les boissons et les activités tout au long du programme de cinq jours.

Photos : Bentley