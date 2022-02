Nokian Tyres lance un défi d’innovation dans le but de réinventer l’avenir de la conduite

Le défi « Fast Race, Big Change » est une compétition accessible à tous, qui invite les startups, entreprises, étudiants et chercheurs à innover sur le sujet des pneus plus durables. Les finalistes se verront offrir l’opportunité de présenter leur idée au légendaire centre d’essais de pneus White Hell de Nokian Tyres en Laponie, tout en profitant d’un tour sur une piste d’essai. Le gagnant aura la chance de collaborer avec les experts en recherche et développement de la marque afin que son idée devienne une réalité.

Un tour de piste pour changer le futur

Dans la course contre le changement climatique, Nokian Tyres accélère l’innovation dans l’objectif de développer les pneus les plus durables qui soient. La compétition ouverte « Fast Race, Big Change » vise à trouver de nouvelles solutions pour rendre les pneus encore plus durables. Le gagnant recevra un prix de 10 000 euros et aura l’opportunité d’envisager un partenariat d’affaires ou de développement avec Nokian Tyres.

Parmi tous les candidats, un groupe de finalistes sera choisi. Les finales se dérouleront le 7 avril 2022 au centre d’essai White Hell de Nokian Tyres, situé à Ivalo en Laponie finlandaise.

A toute allure, sur une piste d’essai, dans un véhicule électrique conduit par un pilote d’essai de chez Nokian Tyres, ils devront convaincre les juges de leur innovation avec un pitch qui durera le temps d’un tour de piste.

Des objectifs ambitieux à atteindre en 2030

Nokian Tyres s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de durabilité. En effet, d’ici fin 2030, 50% de toutes les matières premières utilisées pour la conception des pneus seront recyclées ou renouvelables, et les émissions de CO2 issues de la production seront réduites de 50%.

En janvier 2022, Nokian Tyres a présenté le concept de pneu Nokian Tyres Green Step. Il s’inscrit comme un chef-d’œuvre de l’innovation durable, avec une conception ambitieuse contenant 93% de matériaux qui sont soit recyclés soit renouvelables. Le concept du pneu a permis à l’entreprise de se rapprocher de son objectif et le défi « Fast Race, Big Change » l’aidera à atteindre la ligne d’arrivée.

L’objectif de l’entreprise Nokian Tyres est de donner au monde les moyens de conduire de façon plus avisée. Des développements et initiatives concernant la sécurité, la durabilité et la prévisibilité sont effectués chaque jour. La durabilité joue désormais un rôle de premier plan quant aux critères de choix auxquels clients et consommateurs sont sensibles en matière de pneus.

Photos : Nokian Tyres