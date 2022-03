VW Atlas Tanoak de 2018 – Un concept de gros pick-up américain

A l’occasion du salon automobile international de New-York 2018, Volkswagen a dévoilé le VW Atlas Tanoak, un concept-car de gros pick-up basé sur la plateforme modulaire MQB. Présenté aux côtés du VW Atlas Cross Sport, l’Atlas Tanoak est une interprétation futuriste du rêve américain selon Volkswagen. Les deux concept-cars démontrent la manière dont la gamme Atlas peut être étendue. Avec sa conduite hybride et son design arrière de type coupé, la version cinq places, proche du modèle de série, l’Atlas Cross Sport, a été développé pour des métropoles telles que New-York ou San Francisco. En revanche, le pick-up VW Atlas Tanoak, avec son système de chargement innovant, est un choix idéal pour voyager à travers les paysages américains.



Animé par une motorisation V6 essence, ce concept-car est le premier pick-up Volkswagen reposant sur la plateforme modulaire transversale (MQB). Jusqu’aux montants B, ce pick-up et son frère SUV – l’Atlas Cross Sport – sont très similaires en termes de silhouette.

Les différences se situent à l’arrière de la carrosserie. Sur le pick-up, les portes arrière ne se voient pas forcément au premier coup d’œil, car les poignées de porte sont intégrées aux montants C, donc presque invisibles.

Cet design donne l’impression que la double cabine est plus longue, et de ce fait très élégante.

Autre trait marquant de l’Atlas Tanoak Concept, le design de l’espace de chargement, à la fois vaste et robuste. Nommé d’après une essence d’arbre autochtone de la côte pacifique des États-Unis, dont certains spécimens atteignent 45 m, ce concept de pick-up se destine naturellement aux grandes étendues nord-américaines.

Volkswagen a commercialisé depuis quelques années aux États-Unis un gros SUV propre à ce marché. Depuis son lancement, le VW Atlas est un succès sur un segment très prisé Outre-Atlantique. Une déclinaison pick-up à transmission intégrale était à l’étude, plus grosse que l’Amarok, afin de répondre à une demande forte.

D’une longueur de 5,438 mm, le Volkswagen Atlas Tanoak est considéré aux États-Unis comme un « mid-size pickup ». Ce concept car a une largeur de 2,030 mm et une hauteur de 1,844 mm.

L’habitacle de l’Atlas Tanoak a été conçu pour transporter dans un grand confort 5 personnes via une double cabine spacieuse. Le cockpit et le tableau de bord misent sur les dernières technologies digitales. Les boutons ont été réduits au strict minimum, avec un grand nombre d’interfaces tactiles.

Derrière la double cabine se trouve un coffre de rangement mesurant 1,627 mm de long, 1,450 mm de large et 530 mm de haut.

Le coffre de chargement a été conçu pour transporter des vélos, des planches et de petits bateaux. Un arceau amovible permet de transporter divers équipements permettant au pick-up d’être polyvalent.

Le moteur de ce pickup vient du 3,6 l V6 FSI du modèle de série Atlas développant une puissance de 290 ch (206 kW). Il transfère cette puissance et un couple maximal de 350 Nm de manière variable aux deux essieux via un système de transmission intégrale 4Motion et une boîte automatique à 8 rapports.

Photos : Volkswagen