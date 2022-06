Voici la Porsche 963 LMDh de Porsche Penske Motorsport

L’équipe Porsche Penske Motorsport envoie la nouvelle Porsche 963 à la chasse aux victoires générales dans les plus grandes courses d’endurance du monde. À partir de 2023, deux des prototypes hybrides répondant aux spécifications LMDh seront alignés à la fois dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) ​​et dans le Championnat IMSA WeatherTech SportsCar.

Le véhicule de course qui a été dévoilé le vendredi 24 juin 2022 à Goodwood en Angleterre arbore les couleurs typiques de la course automobile Porsche : blanc, rouge et noir. Dans les cockpits des voitures de courses de 680 ch (500 kW), des pilotes de prototypes expérimentés et vainqueurs de championnats sont jumelés à des spécialistes chevronnés de l’équipe de pilotes d’usine de Porsche. Porsche Penske Motorsport se prépare à ces missions sur deux sites : la filiale de Mannheim (Allemagne) est responsable du Championnat du Monde d’Endurance FIA, avec les véhicules IMSA WeatherTech SportsCar Championship préparés à Mooresville, Caroline du Nord, États-Unis.

« Après 7 889 kilomètres d’essais au cours du premier semestre 2022, nous sommes sur une très bonne voie mais il reste encore du travail à faire avant le début de la saison prochaine. Notre nouvelle Porsche 963 devrait poursuivre l’héritage de modèles légendaires tels que les 917, 935, 956, 962 et la 919 Hybrid. Je suis convaincu que nous serons bien positionnés en matière de technologie et nous avons également créé les structures d’équipe appropriées pour nous préparer à gagner dans la compétition passionnante entre de nombreux fabricants et différents concepts. », souligne Thomas Laudenbach, vice-président Porsche Motorsport.

Les débuts officiels de la Porsche 963 en course sont prévus en janvier 2023 aux 24 Heures de Daytona aux États-Unis. En attendant, le FIA ​​WEC a ouvert la porte aux tests dans le cadre des prochaines courses du championnat du monde cette année. Porsche Penske Motorsport vise une répétition générale non compétitive lors de la dernière manche de la saison à Bahreïn en novembre 2022.

« Au cours des derniers mois, nos collaborateurs chez Porsche Motorsport et Team Penske sont devenus une équipe efficace et engagée – l’équipe Porsche Penske Motorsport. Nous aurons des équipages de pilotes puissants dans les quatre voitures d’usine. La collaboration avec notre partenaire pneumatique de longue date Michelin et le fabricant de châssis Multimatic fonctionne parfaitement. La Porsche 963 devrait être homologuée cet automne. D’ici là, nous voulons faire de nouveaux progrès avec les essais sur route et obtenir des informations supplémentaires. Nous pouvons à peine attendre notre première sortie. », se félicite Urs Kuratle, directeur Factory Motorsport LMDh.

Les pilotes sélectionnés pour les courses du Championnat du Monde d’Endurance et du Championnat IMSA WeatherTech SportsCar incluent les pilotes d’usine expérimentés Kévin Estre (France), Michael Christensen (Danemark), André Lotterer (Allemagne), Laurens Vanthoor (Belgique), Matt Campbell (Australie ), Mathieu Jaminet (France) ainsi que les pilotes de voitures de sport accomplis Dane Cameron (USA) et Felipe Nasr (Brésil). Dans la phase initiale de développement, Frédéric Makowiecki a joué un rôle clé : lors du déploiement à Weissach en janvier, le Français a effectué les premiers mètres dans la Porsche 963 et a également effectué les premiers tours dans le simulateur. D’autres annonces pilotes, dont celles des courses d’endurance à Daytona, Sebring et Road Atlanta (Petit Le Mans), seront faites ultérieurement.

Porsche Penske Motorsport prépare un total de quatre Porsche 963 pour les courses de voitures de sport les plus importantes au monde dans ses bases de Mooresville (Caroline du Nord) et de Mannheim (Allemagne). Le site du WEC dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne est un ancien centre Porsche de Penske Automotive, construit selon des normes de pointe. L’échange de données entre les trois centres de haute technologie de Porsche Penske Motorsport se produit presque en temps réel. L’équipe du WEC emménagera dans les locaux de Mannheim cet automne.

Jonathan Diuguid – directeur général de Porsche Penske Motorsport – a déclaré : « Les attentes sont extrêmement élevées. Non seulement du public, mais aussi de Porsche et de l’équipe Penske, qui ont écrit de grands chapitres du sport automobile ensemble dans le passé. » Diuguid et Travis Law (directeur de la compétition) guideront l’équipe mondiale Porsche Penske Motorsport, avec une supervision et une gestion directes des programmes FIA WEC et IMSA. Les opérations quotidiennes de l’équipe FIA ​​WEC seront dirigées par Bernhard Demmer (Directeur Général) et Francis Schammo (Team Manager). Joel Svensson (Team Manager) sera responsable du championnat IMSA en Amérique du Nord.

Conformément à la réglementation LMDh, la Porsche 963 repose sur un châssis de catégorie LMP2. Ce châssis de véhicule nouvellement développé est fourni par la société canadienne de haute technologie Multimatic. Bosch, Williams Advanced Engineering et Xtrac fournissent les composants hybrides standard. Au cœur du groupe motopropulseur se trouve un V8 Biturbo de 4,6 litres. Le moteur est basé sur la voiture de sport hybride haute performance Porsche 918 Spyder. Son ADN remonte à la voiture de course RS Spyder, avec laquelle Porsche et l’équipe Penske ont remporté de nombreuses victoires entre 2005 et 2008. Le design de la nouvelle Porsche 963 est inspiré des voitures de course victorieuses – les Porsche 956 et 962 – des années 1980. Une bande lumineuse continue à l’arrière fait écho à la caractéristique distinctive de la dernière 911 de la génération 992. Le design du véhicule blanc-rouge-noir est un hommage aux voitures de course à succès de Porsche. Et une autre tradition perdure : la nouvelle Porsche 963 sera disponible pour les clients dès la première année de compétition. Les premières équipes clientes Porsche communiqueront déjà leur programme dans les prochains jours.

Pour sa campagne envisagée dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC et le Championnat IMSA WeatherTech SportsCar (IWSA) – les deux séries de courses les plus longues au monde, dont les 24 Heures du Mans, les 24 Heures de Daytona et les classiques des 12 Heures de Sebring – Porsche Penske Motorsport s’associe à des partenaires solides et éprouvés. Le manufacturier de pneumatiques Michelin poursuit son alliance étroite, tout comme ExxonMobil avec sa marque Mobil1. En plus du spécialiste des logiciels Ansys, qui soutient l’équipe mondiale avec des solutions de simulation de pointe en tant que partenaire technologique officiel, Penske Corporation, qui mettra en avant un certain nombre de filiales et de marques, est également à bord en tant que partenaire officiel. Fort de son expertise en développement et en ingénierie, Multimatic rejoint le projet en tant que partenaire technologique. L’horloger de luxe TAG Heuer rejoint également l’équipe mondiale en tant que partenaire de chronométrage officiel de l’équipe Porsche Penske Motorsport. La marque de mode Hugo Boss en tant que partenaire vestimentaire et équipementier de l’équipe ainsi que l’entreprise sportive Puma en tant que partenaire technique pour les vêtements de course ignifuges complètent le portefeuille de partenariats de haut niveau de Porsche Penske Motorsport.

Photos : Porsche