Uwe Pichler-Necek succède à Kurt Schwaiger au sein de Porsche Engineering en Chine

Changement de direction chez Porsche Engineering en Chine : Uwe Pichler-Necek a rejoint la filiale chinoise du fournisseur international de services technologiques le 1er avril 2022 et a prendra ses fonctions de directeur général le 1er juillet 2022. Pichler-Necek succède à Kurt Schwaiger, qui a dirigé les activités chinoises de Porsche Engineering depuis 2015 et sous la direction duquel le site de Shanghai s’est développé et a prospéré avec succès avec l’interface des technologies automobiles et numériques.

« Nous sommes ravis d’avoir pu recruter Uwe Pichler-Necek comme notre prochain directeur général. Grâce à sa vaste expérience de gestion locale dans les technologies automobiles nouvelles et conventionnelles, il possède l’expérience idéale pour cette tâche difficile. », a déclaré Peter Schäfer, PDG de Porsche Engineering et président du conseil consultatif de la filiale chinoise. « Pichler-Necek était plus récemment responsable des activités de développement chez FEV China en tant que vice-président exécutif de l’ingénierie. Auparavant, il a passé 14 ans chez Magna Steyr et Magna Powertrain à divers postes de direction et à différents endroits, notamment en Chine.

Départ à la retraite de Kurt Schwaiger

Son prédécesseur Kurt Schwaiger revient en Allemagne pour prendre sa retraite après plus de six ans en tant que directeur général de Porsche Engineering en Chine. « Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Kurt Schwaiger pour sa réalisation exceptionnelle. Il a construit avec succès le site de Shanghai, élargi sa portée technologique et étendu sa portée. Aujourd’hui, nous avons une équipe de développement de première classe sur place qui connaît en détail le marché chinois complexe et développe des solutions spécifiques à la Chine pour Porsche et d’autres équipementiers. », a poursuivi Schäfer.

Porsche Engineering se consacre depuis plus de trente ans aux exigences de développement spécifiques du marché chinois. Avec la création de sa propre filiale à Shanghai en 2014, cet engagement local a été encore renforcé et a depuis été constamment élargi par l’équipe autour de Kurt Schwaiger. L’importance des activités chinoises de Porsche Engineering continuera d’augmenter : l’entreprise continuera de croître en raison de la demande croissante de fonctions spécifiques à la Chine, en particulier dans l’environnement numérique, ainsi qu’en collaboration avec le nouveau hub de recherche et développement de Porsche AG à Chine.

Photos : Porsche