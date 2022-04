Postulez maintenant chez Audi pour des stages avec perspective

Qu’il s’agisse d’un informaticien, d’un technicien en mécatronique ou d’un assistant de gestion de la digitalisation : Audi offre des opportunités de formation passionnantes aux jeunes talents. Pour coïncider avec le début des candidatures pour l’année de formation 2023, les étudiants peuvent trouver des informations intéressantes sur les emplois avec perspective sur audi.com/deineZukunft. À partir du 5 avril 2022, ils pourront également s’informer sur les métiers recherchés sur les sites d’Ingolstadt et de Neckarsulm au format événement numérique « #stream&chat ».

Électromobilité, conduite autonome, processus commerciaux numériques : toute personne intéressée par l’avenir de la mobilité et débutant une carrière dans l’industrie automobile trouvera chez Audi des domaines de carrière et des perspectives passionnants. « Nous enseignons dès le début des compétences clés dans les domaines futurs de la digitalisation et de l’électromobilité et visons à façonner un véritable changement avec nos stagiaires à long terme. », a déclaré Christoph Hermreck, responsable des programmes de formation professionnelle et d’études en alternance d’Audi Ingolstadt. Christian Hacker, responsable de la formation et de la formation continue chez Audi à Neckarsulm, a ajouté : « Nous élargissons constamment notre portefeuille professionnel et l’adaptons aux futurs domaines cruciaux de l’entreprise. Il s’agit notamment des métiers de l’automatisation et de l’informatique ainsi que des métiers de la construction automobile et le processus de fabrication. » Cette année, les écoliers peuvent à nouveau postuler pour une formation professionnelle sur les sites Audi d’Ingolstadt et de Neckarsulm.

Sur le site d’Ingolstadt, les métiers DBFH d’informaticien en développement d’applications avec diplôme d’entrée à l’université (DBFH) et de technicien en mécatronique automobile en électromobilité avec diplôme d’entrée à l’université (DBFH) offrent aux jeunes talents non seulement la possibilité d’acquérir des compétences dans le cadre de la formation professionnelle, mais aussi se préparer à une carrière universitaire dans les domaines d’avenir.

Perspectives pour la prochaine génération

Qu’il s’agisse de la technologie de pointe dans les voitures, des robots dans l’usine ou de l’informatique dans l’entreprise, des tâches passionnantes attendent les stagiaires chez Audi. Sur audi.com/deineZukunft, les personnes intéressées peuvent découvrir des spécialisations telles que l’analyse de données et de processus ou la mise en réseau numérique et en savoir plus sur des compétences telles que la fabrication additive (impression 3D) ou la programmation. Sur le site carrières, ils peuvent également rencontrer Mara, Zachary, Atash et Gina, qui évoquent leur formation ou leur alternance chez Audi.

Le mobile learning joue un rôle majeur dans le transfert des connaissances et est solidement ancré dans le cursus de formation chez Audi depuis septembre 2021 avec un accord d’entreprise. Selon la profession, les stagiaires disposent de tablettes ou d’ordinateurs portables comme compagnons d’apprentissage numériques, avec lesquels ils peuvent également apprendre des contenus de manière flexible hors site. En général, cependant, la formation continue d’avoir lieu sur place – dans les centres de formation Audi ou dans les nombreux domaines d’activité différents.

#stream&chat – semaine de formation numérique chez Audi

Quiconque souhaite en savoir plus sur les différentes possibilités de formation chez Audi peut désormais s’inscrire aux événements en ligne #stream&chat sur audi.com/deineZukunft. Audi Vocational Training Ingolstadt proposera plusieurs sessions de 30 minutes à partir de 17h00 du 5 au 7 avril 2022, chacun portant sur une description de poste. La série d’événements du site de Neckarsulm aura lieu du 26 au 28 avril 2022. Ici, les participants peuvent entrer en contact avec des stagiaires et des formateurs et poser des questions sur la profession respective dans un chat en direct. Pour avoir une image plus large, les étudiants intéressés peuvent également s’inscrire à plusieurs émissions en direct. L’inscription s’effectue via le site Web des carrières d’Audi.

D’autres diffusions en direct sur la formation professionnelle et les études en alternance suivront du 27 au 29 juin 2022 à Ingolstadt et le 29 juin 2022 à Neckarsulm.

Photos : Audi