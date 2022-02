Bon plan – Retour des carburants à prix coûtant chez E.Leclerc

Bonne nouvelle pour les automobilistes : après la précédente opération durant les vacances de Noël 2021, l’enseigne française de supermarchés E.Leclerc renouvelle son offre de carburants à prix coûtant du 5 février au 6 mars 2022.

Avec l’exposition des prix des carburants et pour attirer des clients, E.Leclerc lance de nouveau son opération « carburant à prix coûtant » en supprimant intégralement sa marge (hors fioul domestique et dans les magasins participants à l’opération, disposant d’une station-service et hors station d’autoroute).

Le gouvernement ne souhaitant pas baisser ses taxes (en France, près de 60% du prix payé à la pompe sont des taxes), Michel-Edouard Leclerc fait de nouveau parler de lui dans les médias en se « souciant » du pouvoir d’achats des français, notamment en cette période de vacances hivernales des trois zones, à l’occasion desquelles de nombreux Français prennent la route pour se rendre notamment dans les stations de ski.

E.Leclerc précise que cela l’opération « carburant à prix coûtant » aura lieu chaque week-end dans les 713 stations-service de son réseau, du 5 février 2022 au 6 mars 2022.

Photos : E.Leclerc