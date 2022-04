Chasse aux œufs de Pâques au Porsche Museum

Les mascottes Porsche – Tom Targa et Tina Turbo – vous invitent à chercher des œufs de Pâques sur le thème du design au Musée Porsche dans le cadre de l’exposition spéciale en cours « 50 ans de Porsche Design ». Du 15 au 18 avril 2022, filles et garçons de 5 à 13 ans peuvent partir à la recherche et deviner combien d’œufs de Porsche Tom et Tina ont cachés dans l’exposition. Des visites Porsche 4Kids ont également lieu tous les jours à 10h00 et 14h00, où les jeunes visiteurs peuvent partir à la découverte de l’histoire de Porsche en compagnie d’un guide. Les enfants découvrent différents véhicules de course et de production. Pendant ce temps, leurs compétences en dessin sont mises à l’épreuve dans l’espace Porsche 4Kids : des coloriages de Pâques avec des stylos magiques y sont disponibles. L’inscription préalable n’est pas nécessaire.

En plus du programme des vacances de Pâques, le Porsche Museum organise à nouveau de nombreux nouveaux programmes passionnants pour les enfants pendant les vacances de Pentecôte, d’été et d’automne. Par exemple, le programme des vacances d’été, proposé du 2 août au début septembre, met l’accent sur le thème de la durabilité. Les jeunes visiteurs du musée peuvent s’attendre à des visites guidées pour les enfants, des ateliers passionnants et une exposition spéciale interactive sur l’écologie pour les enfants.

Porsche propose également aux familles un changement bienvenu de la vie quotidienne à la maison avec le site Web Porsche 4Kids. Des jeux et des activités attendent les jeunes fans de Porsche sur le nouveau site Internet www.porsche4kids.com. Les filles et les garçons y trouveront, par exemple, des images à colorier, des instructions de bricolage, des salades de lettres, des paires de souvenirs, des puzzles et des images de recherche. Les enfants sont accompagnés par les mascottes Porsche – Tom Targa et Tina Turbo – pour jouer, découvrir et participer, en allemand ou en anglais selon les besoins. Ici, les enfants peuvent s’attendre à un spécial Pâques, été, automne et hiver.

Le Musée Porsche est ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 18h00. Pendant les vacances de Pâques 2022, le musée sera ouvert tous les jours fériés. Les enfants jusqu’à 14 ans bénéficient d’une entrée gratuite au musée. La pré-inscription n’est requise que pour les visites guidées.

Photos : Porsche