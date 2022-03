Volkswagen réorganise son développement technique pour s’adapter aux clients

Dans sa volonté de devenir une entreprise technologique, Volkswagen réaligne sa division développement technique à Wolfsburg. La marque souhaite ainsi permettre à la plus grande unité d’ingénierie du Groupe Volkswagen et à ses 11 500 salariés de fixer le rythme de la transformation de la marque Volkswagen en une entreprise technologique. L’accent sera mis sur une refonte totale du processus de développement qui deviendra interdisciplinaire, clairement axé sur les logiciels, les exigences des clients et la SSP (la future plateforme électrique de Volkswagen) et centré sur les fonctions plutôt que sur les composants individuels. Cette évolution devrait réduire d’environ 25% le temps de développement, activer la sortie des nouvelles versions de logiciels, mais aussi accélérer de manière significative les processus de production. Le Développement Technique devient ainsi un pilier essentiel de la transformation du développement du Groupe Volkswagen.

« Si la voiture se transforme peu à peu en un produit logiciel à propulsion électrique, alors son développement doit aussi évoluer à tous les niveaux. Nous allons rendre le développement technique plus connecté et plus efficace en axant nos processus et notre organisation sur les systèmes et les fonctions plutôt que sur les composants. Priorité aux logiciels avant le matériel. Il sera ainsi possible de réduire les temps de développement de 25% et donc de mener les projets de véhicule à leur terme en 40 mois au lieu de 54 auparavant. Cette année, la transformation s’affichera également à l’extérieur du Groupe avec la création du Campus Sandkamp prévue à Wolfsburg. Nous allons dépenser 800 millions d’euros pour faire du Campus Sandkamp le centre de développement de véhicules le plus moderne au monde. Nous souhaitons ainsi montrer que le Développement Technique va accélérer le rythme de la transformation de Volkswagen en une entreprise technologique. », a déclaré Thomas Ulbrich, membre du Directoire de Volkswagen en charge du développement technique.

L’ingénierie des systèmes va réduire la durée du processus de développement d’environ 25%

La connectivité croissante des véhicules, qui vise une intégration aisée dans l’écosystème digital, et l’importance accordée à l’expérience utilisateur nécessitent une refonte du processus de développement. Le point de départ du développement des véhicules est l’adaptation des nouvelles fonctions aux besoins des clients. Le nouveau processus de développement sera ainsi axé sur les fonctions et les systèmes plutôt que sur les composants. Connue sous le nom d’ingénierie des systèmes, cette approche est couramment utilisée pour les projets de développement dans des secteurs tels que l’aéronautique. Dans les années 1990, le développement des véhicules était principalement axé sur les composants. Avec l’introduction des fonctions et de l’électronique au début des années 2000, la connectivité a commencé à jouer un rôle croissant. Aujourd’hui, le véhicule doit être considéré comme un système global qui fait partie de l’écosystème du client et qui est capable de communiquer harmonieusement avec tous les systèmes extérieurs au véhicule. Pour cela, les experts des différentes unités spécialisées clarifient les exigences et les interdépendances dès le départ et vérifient que les systèmes et les composants sont configurés et conçus de manière appropriée afin que toutes ces fonctions puissent travailler en harmonie. Parallèlement à l’instauration de méthodes de travail agiles, Volkswagen réduit ainsi de 25% les temps de développement ; à l’avenir, les projets de véhicule seront menés à bien en 40 mois au lieu de 54 auparavant. En travaillant en collaboration étroite avec la Production, le Développement Technique contribue largement à une fabrication axée sur les processus, ciblant un temps de production d’environ dix heures par véhicule.

Affiner les futures compétences grâce à une formation ciblée

En réalignant le développement technique vers des processus de développement connectés et axés sur les systèmes et les fonctions, Volkswagen réalise des investissements ciblés dans la formation des salariés afin de les préparer à l’ère digitale. Plusieurs centaines d’employés ont déjà suivi des formations dans les nouveaux domaines du développement technique et des milliers d’autres feront de même dans les années à venir. D’ici 2030, quelque 4 000 salariés auront acquis des compétences leur permettant d’occuper de nouveaux profils de poste, tandis que 6 000 à 8 000 autres salariés effectueront une remise à niveau dans le cadre de formations d’ampleur. Les offres de formation vont des sessions courtes destinées à approfondir une expertise précise aux reconversions à grande échelle. Actuellement, les programmes de formation les plus longs durent jusqu’à 180 jours et permettront aux employés de travailler dans de nouveaux domaines d’activité. Un métallurgiste qualifié pourra ainsi devenir ingénieur spécialiste de mise en service automobile. Volkswagen pose ainsi les bases de la création d’emplois attractifs et du maintien de l’emploi à long terme sur son site de Wolfsburg.

Le Campus Sandkamp pour donner de la visibilité à l’avenir du développement

Volkswagen va consacrer 800 millions d’euros pour le Campus Sandkamp au cours des cinq prochaines années. Le nouveau centre de développement ultra moderne placera la barre haut en termes de développement des véhicules. Le Campus Sandkamp, qui accueillera environ 4 000 employés dans la maison du projet et le centre d’intégration, sera également un projet phare pour l’avenir du travail chez Volkswagen. La maison du projet agira comme une « ombrelle » pour le design, la conceptualisation, l’expérience utilisateur, la stratégie produit, les séries de modèles, la gestion des projets techniques et les membres des équipes de projet issus de l’Approvisionnement, des Finances, de la Planification de la Production, de l’Assurance Qualité et des Ventes.

Le centre d’intégration garantira des circuits d’approbation et de décision courts et efficaces entre les différentes divisions. Son infrastructure d’essai et de simulation innovante et l’aménagement ouvert des zones de collaboration offriront un environnement de qualité à l’activité d’ingénierie des systèmes. De nouvelles méthodes de développement agiles et un environnement de travail ultra moderne permettront ainsi au Développement Technique de jouer un rôle de pionnier dans la transformation globale de Volkswagen.

La plateforme électrique de la future SSP et la priorité systématique donnée aux logiciels poseront les bases de la mobilité du futur

En accélérant le processus de développement, en mettant systématiquement l’accent sur les exigences des clients et en formant le personnel à des emplois spécifiques, le Développement Technique ne se contente pas de poser les bases de la mobilité du futur, mais crée également, avec Trinity, les conditions du développement d’un véhicule 100% électrique entièrement connecté et fondé sur des valeurs, capable de s’intégrer facilement dans l’écosystème digital. Pour cela, Volkswagen travaille sur la future plateforme du Groupe baptisée SSP (Scalable Systems Platform). Une plateforme puissante et évolutive destinée à l’ère électrique, qui sera déployée pour la première fois en 2026 dans le cadre du projet Trinity de Volkswagen et qui devrait, au final, permettre la fusion des plateformes MEB et PPE actuelles. La SSP deviendra ainsi le socle de toutes les marques et de tous les modèles – servant de base à plus de 40 millions de véhicules du Groupe – et permettant à Volkswagen d’ancrer sa position de champion des plateformes. Comme la MEB, la SSP sera ouverte aux fournisseurs tiers. Dans le même temps, elle permettra au véhicule d’être pleinement intégré dans son écosystème, créant ainsi les conditions d’une automatisation croissante de la conduite (niveau 4) et de nouveaux business models fondés sur l’usage. La gestion du cycle de vie digital (DLCM) garantira l’actualisation permanente des véhicules même après la livraison de sorte qu’à l’avenir, les clients disposent d’un véhicule toujours en phase avec son temps. En tant que constructeur à volume, Volkswagen met ces progrès à la portée du plus grand nombre : des technologies telles que les mises à jour « over-the-air » et les fonctions à la demande répondent déjà à cette exigence.

Avec le déploiement de la stratégie ACCELERATE, la marque Volkswagen commence à se préparer de manière systématique aux mutations profondes de l’industrie automobile. D’ici à 2026, la marque a décidé de consacrer environ 18 milliards d’euros d’investissement à l’électro-mobilité, l’hybridation et la digitalisation. Dans le cadre de son offensive électrique mondiale, Volkswagen va accroître la part de ses livraisons de véhicules 100% électriques en Europe, qui devrait dépasser 70%. Aux États-Unis et en Chine, la marque vise une part de marché de plus de 50% pour les véhicules électriques au cours de la même période. Pour y parvenir, Volkswagen va lancer au moins un nouveau modèle 100% électrique chaque année. À terme, cette évolution conduira à l’électrification intégrale du portefeuille de modèles. Volkswagen a l’intention d’atteindre la neutralité carbone nette d’ici 2050 au plus tard. Dans le même temps, l’entreprise accélère également le mouvement sur d’autres grands thèmes d’avenir : l’intégration de logiciels dans le véhicule et l’expérience client digitale deviendront des compétences fondamentales essentielles. En utilisant des business models fondés sur les données, Volkswagen souhaite attirer de nouveaux groupes de clients et exploiter d’autres sources de revenus. De plus, Volkswagen accélèrera l’offre de la conduite autonome pour de nombreuses personnes d’ici 2030. Le constructeur renforce ainsi sa position de marque de mobilité durable la plus attractive.

Photos : Volkswagen