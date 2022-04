Volkswagen reporte le VW Bus Festival à 2023

En raison de la situation actuelle en Europe, Volkswagen Véhicules Utilitaires reporte le VW Bus Festival à l’année prochaine (nouvelles dates : du 23 au 25 juin 2023). Il était initialement prévu d’organiser le festival avec plusieurs milliers de bus VW du monde entier sur le site du salon de Hanovre du 15 au 17 juillet de cette année.

Lars Krause, membre du conseil d’administration de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge des ventes et du marketing a déclaré : « Le VW Bus Festival est un sujet important sur tous les canaux de médias sociaux de la communauté, et il s’avère extrêmement populaire. On peut donc comprendre la déception des fans de Bulli face au report. Nous espérons que tout le monde comprendra notre décision. Aujourd’hui, personne ne sait à quoi ressemblera la situation en juillet. Cependant, nous ne voulons pas célébrer un festival alors qu’il y a une guerre en Europe et que des réfugiés arrivent à Hanovre et doivent être pris en charge. La ville est actuellement le point de contact central pour les réfugiés en Basse-Saxe. Nous organiserons le festival un an plus tard, à l’été 2023 – et commencerons déjà la vente de billets cette année. »

Volkswagen Véhicules Utilitaires a organisé pour la première fois un grand festival de bus VW à Hanovre en 2007. 3 500 camping-cars ont été enregistrés cette année-là et plus de 70 000 visiteurs ont rejoint le festival.

Photos : Volkswagen