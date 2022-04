Le Groupe Volkswagen soutient l’exposition « Motion. Autos, Art, Architecture » au Musée Guggenheim Bilbao

La conférence de presse présentant l’exposition « Motion. Autos, Art, Architecture » s’est tenue hier, au célèbre Musée Guggenheim Bilbao. L’initiateur et le commissaire de cette exposition unique, l’architecte et visionnaire emblématique Sir Norman Foster, Herbert Diess (Président du Directoire de Volkswagen AG), Ignacio Gálan (président et PDG d’Iberdrola) et Juan Ignacio Vidarte, le directeur du musée, se sont exprimés conjointement sur l’histoire de l’automobile et la mobilité du futur. « Motion » présente une quarantaine de voitures exceptionnelles ainsi que des œuvres d’art d’Andy Warhol, Donald Judd, Giacomo Balla et bien d’autres. Dans la salle Future, des croquis et des modèles réalisés par des étudiants donnent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la mobilité en l’an 2086. Les universités ont travaillé, entre autres, avec Bentley Motors Limited UK et Volkswagen. Le mécénat de l’exposition à Bilbao s’inscrit dans le cadre de l’engagement culturel international de Volkswagen, mais également du soutien apporté par l’entreprise aux activités culturelles dans les environs des installations espagnoles de Volkswagen.

“Motion. Autos, Art, Architecture » retrace l’histoire des voitures, de leur concept initial aux scénarios possibles dans les décennies à venir, en mettant l’accent sur la façon dont ce développement a été reflété par des mesures créatives. L’exposition aborde les influences sur le design industriel et les produits suscités par l’expérience de la vitesse, de la liberté et de la flexibilité. Une place est également accordée aux transformations des zones urbaines et aux effets néfastes sur l’environnement causés par la grande popularité de la voiture. L’exposition se termine par une série de concepts portant sur les moyens employés à l’avenir pour satisfaire les besoins en mobilité individuelle.

Quelque 15 universités de premier plan situées aux quatre coins du globe, spécialisées dans le design, l’architecture, la technologie ou l’art, ont élaboré des croquis et des modèles qui imaginent la vie et les formes de mobilité en 2086, année du 200e anniversaire de l’automobile. Le partenariat entre l’École d’architecture de Yale et Volkswagen Group Design, sous la direction de Klaus Zyciora, a donné naissance au projet « futureNOMAD ». Les idées interdisciplinaires tentent de trouver des réponses possibles aux prochains défis écologiques et sociaux que notre monde va connaître.

Sir Norman Foster, le commissaire de l’exposition, a résumé la mission de ce projet : « Cette exposition célèbre l’art du design automobile et explore ses liens culturels avec l’art et l’architecture. Elle pourrait être un requiem pour l’ère de la combustion tout en effectuant un saut dans le futur, avec une salle consacrée au travail de quinze écoles de design et d’architecture. Les étudiants ont été invités à imaginer la mobilité de la fin du siècle – qui coïncidera avec le 200e anniversaire de la naissance de l’automobile. »

Herbert Diess, Président du Directoire de Volkswagen AG, s’est également exprimé lors de l’inauguration de l’exposition : « La mobilité reste un sujet vivement émotionnel. Le pouvoir du design, d’une marque et de son identité reste essentiel. La conduite autonome augmente les possibilités qui s’offrent à nous pour profiter de la mobilité, bénéficier de plus de confort, et notamment d’une meilleure sécurité. De plus, la mobilité réduit ses aspects négatifs à mesure qu’elle devient plus durable. L’exposition MOTION au Musée Guggenheim de Bilbao allie l’innovation technologique à l’esthétique et aux émotions. Elle propose des idées prometteuses et encourageantes pour un avenir dans un monde qui évolue rapidement et de manière radicale. »

L’exposition présente une quarantaine d’automobiles originales, dont une sélection de voitures de la collection du Groupe : une Volkswagen Coccinelle de 1951 et un Volkswagen Combi (Type 2) de 1962. Une installation sonore réalisée avec le soutien du batteur des Pink-Floyd, Nick Mason, offre une plongée acoustique dans l’histoire de la voiture – se terminant par l’installation sonore proposée pour l’ID. Buzz.

Le mécénat de l’exposition à Bilbao fait partie de l’engagement culturel international de Volkswagen. Les différents partenariats de Volkswagen comprennent un engagement sur plusieurs années avec la Neue Nationalgalerie et le musée d’art contemporain de la Hamburger Bahnhof à Berlin, les musées d’État de Berlin (Staatliche Museen zu Berlin), un partenariat avec la documenta 15, et un soutien continu au travail effectué à l’international par le Festival de musique de Dresde (Dresden Music Festival). Ces activités sont des éléments essentiels pour Volkswagen au niveau de la responsabilité sociale de l’entreprise et favorisent un dialogue libre, inspirant et tourné vers l’avenir.

Photos : Volkswagen