12H Sebring 2022 – Les différentes équipes Porsche (usine & clients) visent des victoires de catégorie

L’équipe d’usine Porsche et ses équipes clientes se préparent pour les 12 Heures de Sebring. Alors que le Porsche GT Team engage en GTE-Pro deux 911 RSR pour une nouvelle victoire, différentes équipes clientes du constructeur de Weissach visent également le haut du classement de leurs catégories (GTE-AM, GTD-Pro et GTD). Dans la catégorie GTE-Am, deux équipes de clients font campagne pour quatre autres Porsche 911 RSR. L’équipe partenaire Porsche Penske dispute la catégorie LMP2 avec une Oreca-Gibson. Quatre voitures de course Porsche 911 GT3 R s’attaqueront à la deuxième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2022. Pfaff Motorsports et WeatherTech Racing disputeront la catégorie GTD-Pro. Wright Motorsports et l’équipe Hardpoint ont inscrit leur Porsche 911 GT3 R dans la catégorie GTD. La 70ème édition de la classique d’endurance dans l’État américain de Floride compte pour l’IMSA Michelin Endurance Cup, qui comprend également les courses de Daytona, Watkins Glen et Road Atlanta.

La nouvelle saison démarre ce week-end avec deux journées d’essais officielles au Sebring International Raceway dans l’État américain de Floride. Six jours seulement après le soi-disant Prologue, le même lieu accueillera la première course de l’année. Pour la deuxième fois dans l’histoire du Championnat du Monde d’Endurance, la course sur le circuit de six kilomètres marque le début de la saison. Lors de la dernière course WEC sur ce mythique circuit américain, Porsche a remporté la très disputée catégorie GTE-Pro.

« Nous nous dirigeons vers une saison très spéciale : c’est notre dernière année avec la 911 RSR d’usine dans la catégorie GTE-Pro. Nous avons remporté de nombreuses victoires depuis 2013 et nous voulons conclure l’histoire en 2022 avec une fin heureuse. En préparation de la nouvelle saison, nous nous sommes rendus à Barcelone pendant quelques jours en février pour faire des tests. Notre principale priorité était sur les nouveaux pneus de course de notre partenaire Michelin. Nous avons acquis des informations importantes et nous nous dirigeons vers l’ouverture de la saison en Floride en nous sentant très confiants. Le Prologue à Sebring devrait conclure nos préparatifs pour une année passionnante. », a déclaré Alexander Stehlig, Directeur Factory Motorsport FIA WEC.

« La saison dernière, nous avons fermement saisi le trophée du Championnat du monde jusqu’à la toute dernière course – seulement pour qu’une situation litigieuse nous l’arrache des mains avec 15 tours à faire. L’équipe ne l’a pas oublié. Nous ne pourrions pas être plus motivés. Nous voulons le titre de champion du monde et gagner notre classe au Mans ! », a ajouté Stehlig.

La course et la piste

Le Sebring International Raceway lance des défis majeurs à l’homme et à la machine. Environ un tiers du circuit de 6,02 kilomètres est constitué de dalles de béton, qui faisaient auparavant partie de la piste de l’ancien aérodrome militaire Hendricks. Le circuit est connu pour ses grosses bosses, en particulier sur ces sections. En raison de cette particularité, le circuit situé à environ 100 kilomètres au sud d’Orlando est souvent mentionné sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RespectTheBumps.

« 320 tours de six kilomètres chacun – et à une vitesse moyenne de près de 180 km/h. Les contraintes sont énormes. Mais plus que toute autre chose, la surface inégale de la piste pousse les pilotes et leurs véhicules à la limite. Notre voiture est entièrement développée, durable et compétitive – nous l’avons très clairement souligné récemment avec notre catégorie remportée à Daytona et aussi avec la victoire de Pfaff Motorsports à Sebring l’année dernière. Je suis donc convaincu que nos équipes clientes pourront à nouveau courir aux avant-postes ce week-end. Je suis particulièrement enthousiasmé par l’événement de cette année. L’ouverture de la saison pour nos collègues du FIA WEC au volant de la 911 RSR sera disputée la veille, les équipes clientes engageront la nouvelle 718 Cayman GT4 RS Clubsport dans le IMSA Michelin Pilot Challenge, et la grille de départ de la Carrera Cup North America est énorme. Tant de membres de la famille Porsche au même endroit – cela en fera une expérience émotionnelle. », a déclaré Sebastian Golz, chef de projet Porsche 911 GT3 R.

Les pilotes du Porsche GT Team

Pour la saison 2022, le cockpit de la Porsche n°91 reste inchangé, Richard Lietz et Gianmaria Bruni partageant à nouveau les tâches de pilotage. John McGregor reste leur ingénieur de course. La voiture sœur est pilotée par Kévin Estre et Michael Christensen. Le champion du monde 2018/2019 et vainqueur de la catégorie Le Mans, revient dans l’équipe d’usine Porsche FIA ​​WEC après une année de pause. En tant qu’ingénieur de course, Adam Hardy est responsable des performances et de l’aspect tactique de la Porsche 911 RSR n°92.

Les équipes clients et leurs pilotes

Les équipes clientes allemandes accomplies Project 1 et Dempsey-Proton Racing alignent chacune deux Porsche 911 RSR lors de la saison 2022 du championnat WEC. Matteo Cairoli est en compétition pour Project 1. À Dempsey-Proton, le propriétaire de l’équipe Christian Ried s’associe dans la voiture n°77 aux deux pilotes de course Harry Tincknell et Sebastian Priaulx. La voiture sœur n°88 est partagée par Fred Poordad, Patrick Lindsey et Julien Andlauer. L’équipe britannique GR Racing débutera la saison lors de la deuxième manche à Spa-Francorchamps.

L’équipe Penske, qui reprendra les engagements de course avec Porsche dans les séries FIA WEC et IMSA à partir de 2023 avec le nouveau prototype LMDh, dispute la catégorie LMP2 cette saison. L’équipage de l’Oreca-Gibson n°5 est composé des deux nouveaux pilotes d’usine Porsche Dane Cameron et de Felipe Nasr avec l’expérimenté pilote Emmanuel Collard. Participer à la compétition FIA WEC sert de préparation pour concourir dans la catégorie Hypercar/GTP à partir de l’année prochaine.

Dans la nouvelle catégorie GTD-Pro, les équipes clientes Pfaff Motorsports et WeatherTech Racing alignent chacune une Porsche 911 GT3 R pour toute la saison 2022. Les trois pilotes d’usine Matt Campbell, Mathieu Jaminet et Felipe Nasr se partagent le pilotage dans la voiture n°9 de Pfaff Motorsports. Le trio a remporté la manche d’ouverture de la saison à Daytona fin janvier et se classe actuellement premier du championnat. Pour WeatherTech Racing, Julien Andlauer et Alessio Picariello s’associent au pilote amateur américain Cooper MacNeil dans la voiture n°79.

Deux équipes de clients Porsche s’affrontent dans la catégorie GTD : les voitures de course Porsche 911 GT3 R conformes à la réglementation GT3 y sont également engagées. Wright Motorsports engagera la voiture n°16 avec les pilotes Jan Heylen, Ryan Hardwick et Zacharie Robichon. Grâce à la victoire de catégorie lors de la manche d’ouverture de la saison à Daytona, l’équipe de l’État américain de l’Ohio est en tête du championnat ainsi que de l’IMSA Michelin Endurance Cup. La pilote Katherine Legge fait équipe avec Stefan Wilson et Rob Ferriol pour concourir dans l’équipe n°99 de l’équipe Hardpoint.

Un aperçu des pilotes et des équipes

Catégorie GTE-Pro

#91 Porsche GT Team – Richard Lietz (A) / Gianmaria Bruni (I)

#92 Porsche GT Team – Kévin Estre (F) / Michael Christensen (DK)

Catégorie GTE-Am

#46 Team Project 1 – Matteo Cairoli (I) / TBA / TBA

#56 Team Project 1– Brendan Iribe (États-Unis) / Oliver Millroy (GB) / Ben Barnicoat (GB)

#77 Dempsey-Proton Racing – Christian Ried (D) / Harry Tincknell (GB) / Sebastian Priaulx (GB)

#88 Dempsey-Proton Racing – Julien Andlauer (F) / Fred Poordad (USA) / Patrick Lindsey (USA)

Catégorie GTD-Pro

#9 Pfaff Motorsports – Campbell (AUS) / Jaminet (F) / Nasr (BR)

#79 WeatherTech Racing – Andlauer (F) / Picariello (B) / MacNeil (États-Unis)

Catégorie GTD

#16 Wright Motorsports – Hardwick (États-Unis) / Heylen (B) / Robichon (CDN)

#99 Team Hardpoint – Legge (GB) / Ferriol (USA) / Wilson (GB)

Retransmission en direct de la course

La course de 12 heures du Championnat IMSA WeatherTech SportsCar sur le Sebring International Raceway débutera le samedi 19 mars 2022 à 10h10 heure locale (16h10 heure de Paris). L’intégralité de la course peut être visionnée en direct hors des États-Unis et du Canada sur www.imsa.com. Le chronométrage en direct de toutes les sessions est disponible sur scoring.imsa.com.

