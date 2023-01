24H Daytona 2023 – Une Porsche 963 en tête de grille grâce à Felipe Nasr

Le ROAR before the 24 – et les débuts de la catégorie GTP et des nouvelles Porsche 963 pour Porsche Penske Motorsport au Daytona International Speedway – s’est terminé dimanche après-midi avec les qualifications pour les 24 Heures de Daytona 2023 et l’une des deux Porsche 963 sur la première rangée, pilotée par Felipe Nasr.

Concluant ce qui a été une semaine productive pour Porsche Penske Motorsport, le pilote Felipe Nasr a conduit la Porsche 963 n°7 à une deuxième place lors des qualifications dimanche après-midi pour les 24 Heures de Daytona 2023 au Daytona International Speedway. Nick Tandy, qui était au volant de la Porsche 963 n°6, était sur un tour rapide en qualifications lorsqu’une erreur dans la célèbre chicane de l’arrêt de bus de Daytona a fait piquer sa voiture dans les barrières intérieures, mettant fin à sa séance de qualification. Le résultat en première ligne de Nasr a conclu une semaine productive pour les débuts de Porsche Penske Motorsport.

« Je suis vraiment fier du groupe et de toutes les personnes qui ont travaillé ensemble pour nous amener à ce point. C’était vraiment amusant de montrer le véritable potentiel de la voiture. Les deux voitures avaient de la vitesse pour courir vers la pole. Nous avons eu une petite erreur à l’arrêt de bus, ce qui était malheureux, mais les commentaires de Nick et de Felipe étaient que les voitures étaient vraiment fantastiques. Nous attendons avec impatience les 24 Heures de Daytona car les voitures ont clairement le rythme. », a déclaré le directeur général de Porsche Penske Motorsport, Jonathan Diuguid.

Felipe Nasr, un ancien champion IMSA, a pu tirer des leçons d’une séance d’essais supplémentaires qui a été ajoutée dans la journée par IMSA pour tenter de décrocher la pole à l’issue de la séance de qualification. Son temps de 1:34.114 minutes n’était qu’à 0,083 seconde du temps de la pole position.

« La première qualification de l’année en IMSA et c’est une première ligne pour Porsche Penske Motorsport. Je suis vraiment content du tour que nous avons fait. Nous avons fait de très bons progrès au cours de la semaine en comprenant la voiture, les pneus et les conditions. En fin de compte, tout est une préparation pour nous avant la course et c’est l’objectif principal. Ce serait bien d’être en pole, mais la situation dans son ensemble est le week-end prochain. Je me sens si heureux pour tout le monde de travailler autant sur cette voiture. Nous nous rapprochons de la course. Nous avons débloqué de la vitesse sur la voiture, ce qui était agréable à voir. Je suis content d’où nous partons et c’est une bonne position pour la Porsche 963 de prendre le départ de la course le week-end prochain. », a déclaré Felipe Nasr, qui partagera la voiture avec Matt Campbell et Michael Christensen le week-end prochain.

Malheureusement pour Tandy, sa séance de qualification a pris fin à la suite d’un accident sur le tronçon arrière de Daytona en entrant dans la section d’arrêt de bus de la piste. Tandy a bloqué le pneu avant gauche, lui faisant perdre le contrôle de la Porsche 963 et le nez dans les barrières intérieures.

« Je dois dire merci à l’équipe de m’avoir donné une voiture aussi incroyable à conduire. Je n’ai jamais expérimenté la Porsche 963 dans ces conditions avec ce genre de vitesse et d’équilibre. Et honnêtement, la voiture était tout simplement incroyable. Le temps au tour s’annonçait très bon. Il ne semble pas que nous ayons fait trop de dégâts, heureusement. Ce n’est pas la situation idéale pour une course de 24 heures lorsque les pièces sont limitées, mais le positif est la façon dont l’équipe a fonctionné cette semaine et la vitesse de la voiture. », a déclaré Nick Tandy.

Les 24 Heures de Daytona donneront le coup d’envoi de la série de championnats IMSA WeatherTech SportsCar 2023 le week-end prochain, avec des séances d’entraînement jeudi et vendredi, suivies du début de la 61ème édition des 24 Heures de Daytona le samedi après-midi à 13h40 heure locale (21h40 CET).

Photos : Porsche