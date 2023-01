Bentley Continental GT S Bathurst 12Hr Tribute by Mulliner – 2 modèles uniques

Mulliner et Bentley Sydney ont créé une paire de Bentley spéciales inspirées de la course exténuante des 12 Heures de Bathurst, où Bentley a remporté la victoire en 2020 avec sa voiture de course Continental GT3 : les Bentley Continental GT S Bathurst 12Hr Tribute by Mulliner. Le récent lancement en Australie de la nouvelle Bentley Continental GT S a été l’occasion idéale de célébrer les performances du V8, avec l’édition spéciale rendant hommage à la voiture de course sœur, la Continental GT3.

Axée sur les performances de conduite et la présence visuelle, la Bentley Continental GT S partage un certain nombre de caractéristiques avec son homologue de piste, fournissant ainsi la base parfaite pour la paire de voitures de route spécialement commandées. Les deux voitures ont toutes deux des spécifications individuelles.

La première voiture Bentley Continental GT S Bathurst 12Hr Tribute s’inspire de la livrée de la voiture de course gagnante, avec un extérieur vert pomme brillant, contrasté par un toit noir Beluga, des rétroviseurs extérieurs, un pare-chocs inférieur et une silhouette de coffre arrière. Le visuel avant unique comprend également un numéro sept peint sur la matrice de la calandre, selon le pilote.

Le thème de la performance contemporaine se poursuit avec l’inclusion de la spécification Blackline – remplaçant tous les chromes brillants extérieurs par des versions noires polies – et la spécification de style (séparateur avant, jupes latérales et diffuseur arrière en fibre de carbone) offrant une position visuelle plus agressive.

L’habitacle est beaucoup plus luxueux que celle de la voiture de course tout en offrant une sensation de performance. Utilisant un mélange de cuir et de dinamica en béluga avec des accents vert pomme via des micro-passepoils et des coutures contrastées, l’intérieur complète parfaitement l’extérieur. L’inscription « BATHURST » a été cousue dans les appuie-tête et « One of Two » peut être vu sur les plaques de seuil. Une superposition métallique unique représentant la piste a été incluse dans les carénages de finition technique en fibre de carbone du côté passager, et les noms des pilotes victorieux ainsi que le numéro sept gagnant se trouvent sur la console centrale.

Shane Rudzis, directeur de la course des 12 Heures de Bathurst, a déclaré : « Bentley est rapidement devenu un élément emblématique des 12 heures de Bathurst et une équipe préférée des fans de la plupart des participants. Ils ont « apporté le tonnerre » à la Montagne et leur victoire en 2020 reste l’une des plus populaires de l’histoire de la course, créant des scènes emblématiques qui seront longtemps rejouées. Nous sommes fiers d’aider Bentley à célébrer ce fameux résultat avec cette paire de véhicules Continental GT S incroyablement spéciaux et uniques, tout comme la paire de Continental GT3 engagées qui ont été si impressionnantes sur la montagne pendant de nombreuses années mémorables. »

La deuxième voiture Bentley Continental GT S Bathurst 12Hr Tribute est peinte en argent Tempest pour refléter l’introduction de la Continental GT3 de deuxième génération qui a été lancée fin 2017 et a commencé à concourir en 2018. La voiture numéro deux reflète la première, avec du chrome noir et la spécification de style en fibre de carbone à l’extérieur et une habitacle sur mesure.

Chaque voiture sera fournie avec un artefact encadré commémoratif et un modèle à l’échelle 1:18 de la voiture gagnante.

L’équipe Mulliner a célébré en 2022 une nouvelle étape dans les commandes personnelles, après avoir créé 500 projets Mulliner Bentley uniques pour des clients du monde entier en seulement 12 mois civils. Le portefeuille de l’équipe comprend des voitures carrossées telles que la Batur, des éditions limitées patrimoniales telles que la Blower, et une grande variété de projets clients étonnants et uniques où l’imagination est la seule limite.

Performances du V8 inspirées de la course

La nouvelle gamme S conserve le moteur V8 de 4,0 litres de 550 ch et 770 Nm qui s’est avéré incroyablement populaire auprès des clients du monde entier, offrant un temps de seulement 4,0 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Pour les GT et GTC S, le moteur est amélioré par l’installation en série d’un échappement sport pour amplifier le rythme du V8.

Le moteur V8 de 4,0 litres dynamique, à régime libre et plus léger confère aux modèles Continental GT S un caractère réactif et agile, et cela est amplifié par le Bentley Dynamic Ride – le système de contrôle anti-roulis actif électrique 48V avancé lancé pour la première fois par Bentley. En générant jusqu’à 1 300 Nm en 0,3 seconde, les moteurs des barres anti-roulis compensent activement les forces de virage pour minimiser le roulis dans les virages serrés, tout en améliorant le confort de conduite à vitesse de croisière en découplant les roues gauche et droite l’une de l’autre.

De la route à la piste

La voiture de course Continental GT3 de dernière génération a été développée en tandem avec la voiture de route Continental GT. Elle utilisait une structure principalement en aluminium pour offrir un poids beaucoup plus léger de moins de 1300 kg, ainsi qu’une meilleure répartition du poids – idéal pour la course. Le moteur était un nouveau développement du V8 biturbo Bentley de 4,0 litres éprouvé en course, avec un système de carter sec repensé et de tout nouveaux systèmes d’admission et d’échappement.

Des refroidisseurs intermédiaires de voiture de route hautement optimisés ont été utilisés dans la Continental GT3 pour fournir des performances optimales du moteur. La puissance illimitée dépassait 550 ch et la consommation de carburant était améliorée. Malgré la réduction du bruit d’échappement, le son était toujours incontestablement Bentley et typiquement tonitruant.

Les surfaces aérodynamiques extérieures, basées sur les lignes épurées et raffinées de la voiture de route de dernière génération, offrent une force d’appui supplémentaire. De nouveaux systèmes de suspension et de freinage ont également été adaptés à la voiture GT3.

La victoire de Bentley à Bathurst en 2020

La Bentley Continental GT a démontré son extraordinaire capacité sur route et sur piste, notamment en remportant la victoire au classement général via la Continental GT3 aux 12 Heures de Bathurst en 2020. La Continental GT3 n°7 de Maxime Soulet, Jordan Pepper et Jules Gounon ont dominé la manche d’ouverture de l’Intercontinental GT Challenge 2020 cette année-là, remportant la victoire après avoir pris le départ de la 11ème place.

La voiture s’est rapidement déplacée dans l’ordre jusqu’au podium. Les relais de classe mondiale de Soulet, Pepper et Gounon, ainsi que la stratégie solide et les arrêts aux stands de l’équipe, ont propulsé l’équipe en P1 pour un temps total de sept heures – avec la voiture fonctionnant parfaitement. Un superbe arrêt au stand réactionnaire à un peu plus d’une heure de la fin pour faire face à une crevaison a été le dernier acte de l’équipe pour préparer la voiture à la victoire. La pluie se profilait alors que les températures ambiantes dépassaient les 40°C, mais après le sprint d’une demi-journée, la Continental GT3 n°7 a franchi la ligne en tant que vainqueur des 12 Heures de Bathurst. En franchissant le drapeau à damier, l’équipage a également établi un nouveau record de distance de course de 314 tours – avant que le ciel ne s’ouvre et que l’équipe ne se réjouisse sous la pluie.

Photos : Bentley