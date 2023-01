Automobili Lamborghini certifiée UNI/PdR 125:2022 pour les politiques d’égalité des sexes

Suite à la certification IDEM, l’entreprise Automobili Lamborghini basée à Sant’Agata Bolognese est parmi les premières du secteur automobile à franchir l’étape de certification UNI/PdR 125:2022 pour les politiques d’égalité des sexes.

La trajectoire stratégique continue d’Automobili Lamborghini vers la pleine réalisation des principes d’inclusion et d’égalité des chances a atteint un nouvel objectif. Après avoir été l’une des premières entreprises du secteur automobile à obtenir la certification IDEM en novembre 2022, obtenant la reconnaissance officielle de son application vérifiée sur le terrain des normes internationales d’égalité des sexes, la Maison de Sant’Agata a également reçu la certification UNI/PdR 125:2022, approuvée par le gouvernement italien conformément aux dispositions de la loi 162/2021.

La certification a été délivrée par DNV, une organisation indépendante qui fournit des services globaux d’assurance et de gestion des risques, qui vérifie les directives du système de gestion de l’égalité des genres en plus de l’adoption d’indicateurs de performance clés (KPI) spécifiques dans la mise en œuvre des objectifs d’égalité des genres. Plus précisément, la norme UNI/PdR 125:2022 aide les organisations à promouvoir l’égalité des sexes au sein de la culture d’entreprise, à améliorer et à renforcer les performances individuelles et organisationnelles.

Umberto Tossini, directeur du capital humain d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Nous travaillons depuis des années dans un esprit de service à la communauté sociale pour mettre en œuvre les principes de responsabilité et d’équité. Notre objectif est d’assurer un environnement de travail équitable et inclusif, et la certification UNI/PdR 125:2022 fait partie d’une conception plus large conçue pour valoriser les personnes, avec leur diversité et leur unicité. La certification atteste que les mesures que nous avons prises pour éliminer l’écart entre les sexes en termes d’opportunités de croissance, de salaire égal pour un travail égal, d’attention au bien-être dans un sens holistique et de soutien parental, sont efficaces et seront surveillées en permanence et peut-être même amélioré avec le temps. »

« L’objectif atteint par Lamborghini est important. En effet, adopter les exigences établies par la procédure type de référence, c’est promouvoir et défendre la diversité et l’égalité des chances au travail. UNI/PdR 125 est la seule ligne directrice qui existe aujourd’hui sur le thème de l’égalité des sexes qui, pour la première fois, permet de mesurer et de certifier l’engagement à réaliser une politique d’égalité des sexes dans l’entreprise. C’est un outil tangible pour provoquer un véritable changement de paradigme. », a ajouté Massimo Alvaro, PDG de Business Assurance de DNV en Italie.

Au fil des ans, Lamborghini a favorisé une augmentation du nombre d’employées féminines en embauchant des professionnelles hautement qualifiées, en particulier celles ayant une formation en STEM. L’entreprise assure également – une mesure en place depuis 2018 – la parité salariale entre les femmes et les hommes à qualifications et fonctions égales. En ce qui concerne la diversité des genres, Lamborghini est également depuis longtemps membre du réseau Capo D, une communauté d’entreprises garantissant l’égalité des chances promue par la ville métropolitaine de Bologne, et de Valore D, fondée il y a plus de dix ans en tant que première association d’entreprises en Italie engagée envers l’équilibre entre les sexes et une culture inclusive dans les organisations et dans notre pays dans son ensemble.

Automobili Lamborghini accorde la plus grande attention à la question de la parentalité, et les protections offertes commencent par le congé de maternité. En Italie, il existe une période de congé obligatoire de cinq mois payée à 100% par l’Agence de sécurité sociale et une période de congé facultative subséquente de six mois payée à 30%. A travers son contrat complémentaire, Lamborghini encourage l’égalité parentale avec une augmentation de 30% du complément économique pour les six premiers mois de congé facultatif, passant à 40% à condition que l’autre parent ait pris une période d’au moins quinze jours continus du même congé. Les nouvelles mères qui retournent au travail se voient offrir des programmes de « coaching de maman », des rabais spéciaux avec les garderies et les services de garde d’été, ainsi que des congés payés. Afin de promouvoir une culture de l’égalité également au sein de la sphère familiale, Lamborghini a également développé un projet unique de « coaching des papas ».

Suite à la certification IDEM, Lamborghini a ainsi également atteint parmi ses objectifs 2022 la certification UNI/PdR 125:2022, qui soutient les organisations dans la promotion de l’égalité des sexes en transformant la culture d’entreprise, en promouvant une vision éthique du travail et des activités commerciales et en renforçant la prise de conscience de la diversité des caractéristiques personnelles et professionnelles, au profit à la fois de la croissance de l’entreprise et de la société et de la valeur concurrentielle.

Photos : Lamborghini