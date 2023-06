24H Mans 2023 – Exposition de Porsche de course et sportives au PEC Le Mans

Pour les 75 ans de la marque automobile Porsche, une exposition spéciale a été organisée au Porsche Experience Center Le Mans lors des 24 Heures du Mans 2023. Quelques véhicules de course et voitures sportives emblématiques du constructeur de Stuttgart-Zuffenhausen ont été exposés tout comme le dernier concept car : la Porsche Mission X.

En 2023, Porsche célèbre ses 75 ans et profite de chaque évènement pour mettre en avant son anniversaire. Ce fut notamment le cas à l’occasion des 24 Heures du Mans 2023. Réservé à certains invités de Porsche, le Porsche Experience Center Le Mans leur proposait de découvrir quelques modèles sportifs ayant marqué le passé de la marque.

Alors qu’à l’intérieur se trouvaient le concept car Porsche Mission X et un modèle d’exposition de la 963, le parking couvert – habituellement réservé aux voitures utilisées pour la conduite sur piste du PEC Le Mans – accueillait quelques modèles Porsche de course et de route :

Porsche 924 GTP Le Mans – 24 Heures du Mans 1981

Porsche 961 – 24 Heures du Mans 1987

Porsche RS Spyder – ALMS 2007, victorieuse à Mid-Ohio

Porsche 911 Turbo type 930

Porsche 959

Porsche Carrera GT

Porsche 918 Spyder

Photos : 4Legend.com