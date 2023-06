24H Mans 2023 – Vente de la maquette de la Porsche 919 Hybrid du PEC Le Mans

A l’occasion du centenaire des 24h du Mans se tenant ce week-end, la maison RM Sotheby’s va vendre aux enchères le vendredi 9 juin 2023 des voitures liées à la course d’endurance. Aux côtés d’une Porsche 911 GT3 R de 200 et d’une rare Porsche 962 de 1985 se trouve une maquette à l’échelle 1:1 de la Porsche 919 Hybrid show car de 2014 ayant été exposée au sein du Porsche Experience Center Le Mans depuis son ouverture en 2015.

Le Porsche Experience Center Le Mans se sépare de sa voiture mythique ayant accueilli les visiteurs dans son hall. Ce show car non roulant – étant au final une grosse maquette à taille réelle sans moteur – fait partie d’une petite série de modèles construits à des fins d’exposition et de promotion. Tous ces modèles ont été construits tout au long de 2014 pour être exposés lors de courses et de salons automobiles à travers le monde comme à Genève et à Paris en 2014.

Elle a terminé sa carrière en étant exposée durant de nombreuses années sur l’un des murs du hall du Porsche Experience Center Le Mans. Cette voiture est un symbole pour Porsche : son grand retour en endurance dans la catégorie reine LMP1 et notamment avec une motorisation hybride. Sa décoration « PORSCHE INTELLIGENCE PERFORMANCE » sur sa carrosserie la caractérise avec une carrosserie blanche et des inscriptions noires. Le numéro 919 fait référence à son nom.

Propulsée par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres entraînant les roues arrière et un moteur électrique fournissant de la puissance à l’avant, la Porsche 919 Hybrid a remporté trois victoires consécutives au classement général sur le Circuit de la Sarthe de 2015 à 2017. Ces dernières victoires ont permis au constructeur automobile de Stuttgart-Zuffenhausen d’augmenter le record toujours inégalé à ce jour à 16 victoires.

Le véhicule, estimé entre 80 000 et 120 000 euros, sera accompagné d’une lettre d’authenticité du Porsche Experience Center Le Mans.

Cette vente aux enchères organisée par RM Sotheby’s aura lieu sur le marquage «Le Mans» directement sur le circuit le 9 juin 2023 au niveau du virage du Raccordement.

Photos : 4Legend.com